27 November School Holiday 2026: आज 27 नवंबर 2026 को स्कूलों की छुट्टी को लेकर छात्रों के बीच काफी जिज्ञासा बनी हुई है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश (नोएडा सहित), बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ ज्यादातर राज्यों में 27 नवंबर 2026 को किसी नए नेशनल स्कूल छुट्टी जारी नहीं की गई है, इसलिए इन राज्यों में शुक्रवार को रेगुलर रूप से स्कूल खुलने की उम्मीद है।

इससे पहले 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा आदि के मौके पर कई राज्यों में छुट्टी रह चुकी है, जिसके बाद नियमित शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू हैं। हालांकि, किसी विशेष जिले, स्थानीय प्रशासन या स्कूल के आंतरिक कैलेंडर के अनुसार बदलाव संभव है, इसलिए पेरेंट्स को स्कूल के ऑफिशियल नोटिस पर नजर रखनी चाहिए।

27 नवंबर 2026: प्रमुख राज्यों व शहरों में स्कूलों की स्थिति

अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के लिए 27 नवंबर 2026 की एक्सपेक्टेड स्थिति के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।