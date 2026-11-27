27 November School Holiday 2026: स्कूलों की आज छुट्टी है या नहीं? जानें सभी राज्यों का लेटेस्ट अपडेट
27 November 2026 School Closed or Open: 27 नवंबर 2026 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश (नोएडा सहित), बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत ज्यादातर राज्यों में किसी नए राज्यव्यापी छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है। छात्र सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए यहां देखें।
27 November School Holiday 2026: आज 27 नवंबर 2026 को स्कूलों की छुट्टी को लेकर छात्रों के बीच काफी जिज्ञासा बनी हुई है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश (नोएडा सहित), बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ ज्यादातर राज्यों में 27 नवंबर 2026 को किसी नए नेशनल स्कूल छुट्टी जारी नहीं की गई है, इसलिए इन राज्यों में शुक्रवार को रेगुलर रूप से स्कूल खुलने की उम्मीद है।
इससे पहले 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा आदि के मौके पर कई राज्यों में छुट्टी रह चुकी है, जिसके बाद नियमित शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू हैं। हालांकि, किसी विशेष जिले, स्थानीय प्रशासन या स्कूल के आंतरिक कैलेंडर के अनुसार बदलाव संभव है, इसलिए पेरेंट्स को स्कूल के ऑफिशियल नोटिस पर नजर रखनी चाहिए।
27 नवंबर 2026: प्रमुख राज्यों व शहरों में स्कूलों की स्थिति
अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के लिए 27 नवंबर 2026 की एक्सपेक्टेड स्थिति के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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राज्य / क्षेत्र
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27 नवंबर 2026 को स्कूल की स्थिति
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प्रमुख जानकारी
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दिल्ली
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स्कूल खुलने की उम्मीद
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किसी नए राज्यव्यापी अवकाश की सूचना नहीं
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उत्तर प्रदेश व नोएड
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स्कूल खुलने की उम्मीद
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राज्यव्यापी नई छुट्टी घोषित नहीं; स्थानीय आदेश संभव
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बिहार
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स्कूल खुलने की उम्मीद
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नियमित कक्षाएं संचालित होने की अपेक्षा
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राजस्थान
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स्कूल खुलने की उम्मीद
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कोई नया राज्यव्यापी स्कूल बंद आदेश नहीं
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छत्तीसगढ़
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स्कूल खुलने की उम्मीद
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शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सामान्य कार्यदिवस
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पश्चिम बंगाल व ओडिशा
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स्कूल खुलने की उम्मीद
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किसी नए राज्यव्यापी अवकाश की घोषणा नहीं
विंटर वेकेशन 2026-27 और मौसम का हाल
नवंबर के आखिरी दिनों में बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच छात्रों के बीच सर्दियों की छुट्टियों (Winter Vacation) को लेकर भी काफी चर्चा है:
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सर्दियों की छुट्टियों का एक्सपेक्टेड कैलेंडर: अलग-अलग राज्यों के तय शैक्षणिक शेड्यूल के अनुसार उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2026 से 14 जनवरी 2027, बिहार में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026, दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2027 और राजस्थान में 31 दिसंबर 2026 से 10 जनवरी 2027 के आसपास विंटर ब्रेक निर्धारित है।
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मौसम व कोहरे को लेकर सतर्कता: उत्तर भारत के कई हिस्सों में सुबह के समय हल्के या घने कोहरे और गिरते तापमान का असर दिख रहा है।
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दक्षिण भारत में बारिश का पूर्वानुमान: मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार कुछ दक्षिणी राज्यों में बारिश की संभावना को देखते हुए स्थानीय स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.