UP Vidhan Sabha Election 2026: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के बीच अपनी पार्टी का मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी के घोषणा पत्र में बेरोजगारों को हर महीने 5000 रुपये और 25 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा हर साल बुजुर्ग महिलाओं को 40,000 हजार पेंशन देने की बात कही गई है।

5 साल में होंगी 25 लाख सरकारी नौकरियां

सपा के अध्यक्ष ने पार्टी के घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि 5 साल में 25 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। हालांकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में लगभग 2 से 3 करोड़ रोजवारनौकरी से जुड़े कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी। के अवसर पैदा करने की भी बात कही है। अगर किसी युवा को नौकरी नहीं मिलती है, तो उसे नौकरी मिलने तक हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे।

भर्ती परीक्षा में नहीं होगी देरी

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सपा पार्टी के घोषणा पत्र में एलान किया है कि हम भर्ती परीक्षा में देनी नहीं होेने देंगे। एक परीक्षा के आधार पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने और दो परीक्षाओं वाली भर्ती छह महीने के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाएगा।