IND vs NZ 2nd Test: कब और कहां खेला जाएगा दूसरा टेस्ट? टीम इंडिया में होगा कोई बदलाव?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 से खेला जाएगा। मुकाबला न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च स्थित हेगले ओवल मैदान पर होगा। यह टेस्ट 1 दिसंबर तक चलेगा।
IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। अब दोनों टीमें दूसरे और आखिरी टेस्ट में आमने-सामने होंगी। इस मैच में भारतीय टीम की नजर जीत के साथ सीरीज खत्म करने पर होगी, वहीं न्यूजीलैंड अपने घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगा। ऐसे में क्रिकेट फैंस के मन में सवाल है कि दूसरा टेस्ट कब और कहां खेला जाएगा? क्या शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव देखने को मिलेगा?
कब और कहां होगा भारत-न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 से खेला जाएगा। मुकाबला न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च स्थित हेगले ओवल मैदान पर होगा। यह टेस्ट 1 दिसंबर तक चलेगा।
-मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा टेस्ट
-तारीख: 27 नवंबर से 1 दिसंबर 2026
-समय: सुबह 3:30 बजे (भारतीय समय)
-स्थानीय समय: सुबह 11 बजे
-स्थान: हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च
पहला टेस्ट ड्रॉ, सीरीज में कौन आगे?
दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया था। इस मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका। मैच ड्रॉ होने के बाद दो टेस्ट की सीरीज फिलहाल 0-0 से बराबर है। दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज करने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर सकती है।
क्या टीम इंडिया में होगा कोई बदलाव?
दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में बदलाव को लेकर अभी आधिकारिक प्लेइंग इलेवन का ऐलान नहीं हुआ है। कप्तान शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट पिच तथा खिलाड़ियों की फिटनेस को ध्यान में रखकर अंतिम फैसला लेंगे। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों की भूमिका अहम हो सकती है।
भारत की संभावित प्लेइंग 11:
केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (C), ऋषभ पंत (WK), वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।
भारत में कहां देखें लाइव मैच?
भारत में दूसरे टेस्ट का लाइव प्रसारण Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर किया जाएगा। वहीं, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
न्यूजीलैंड में मैच Sky Sport NZ पर टीवी और Sky Go तथा Sky Sport Now पर ऑनलाइन देखा जा सकेगा।
Senior Executive - Editorial
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