UP Super TET (PRT) Exam City Slip 2026: यूपी सुपर टीईटी (UP Super TET) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा आज 23 नवंबर 2026 को असिस्टेंट टीचर (PRT) भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की जा सकती है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपनी ओटीएस आईडी, मोबाइल नंबर या ईमेल और पासवर्ड की मदद से अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) इस भर्ती के तहत कुल 12,405 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 3 और 4 दिसंबर 2026 को किया जाएगा।

UP Super TET Exam City Slip 2026 Download Link

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा यूपी सुपर टीईटी (उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर-PRT) भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप का आधिकारिक डाउनलोड लिंक जल्द ही upessc.up.gov.in पर एक्टिव कर दिया जाएगा। लिंक एक्टिव होते ही उम्मीदवार अपनी OTR ID, पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल और पासवर्ड का उपयोग करके आसानी से लॉगिन कर सकेंगे और अपने आवंटित परीक्षा शहर (Exam City) की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।