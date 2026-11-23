IAS Saumya Pandey Motivational Story in Hindi: सौम्या पांडे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की रहने वाली है, जिनका जन्म 12 जनवरी 1994 को हुआ था। अगर हम उनकी शिक्षा की बात करें, तो सौम्या ने अपनी स्कूली शिक्षा प्रयागराज से पूरी की। उनके पिता बताते हैं कि वह बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही है। 10वीं में सौम्या के 98 प्रतिशत और 12वीं में 97.8 प्रतिशत अंक आए थे। 12वीं के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनयरिंग से ग्रेजुएशन पूरा किया।

2017 बैच की IAS है सौम्या

सौम्या पांडे 2017 बैच की IAS है। फिलहाल वह बरेली विकास प्राधिकरण एवं आरएफसी में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। उन्हें साल 2020 में सर्वश्रेष्‍ठ कलेक्‍टर का पुरस्‍कार भी मिल चुका है। सौम्या ने IAS पद संभालने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने पर जोर दिया। कोविड के दौरान उन्हें काफी लाइमलाइट मिली थी क्योंकि वह अपनी 22 दिन की बेटी को लेकर ऑफिस काम निपटाने पहुंच गई थी। सबने सौम्या की तारीफ की थी।