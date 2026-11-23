SSC CHSL City Slip 2026 Live Update: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) 2026 टियर-1 एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप (Exam City Intimation Slip) का सभी छात्रों को काफी इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिटी स्लिप 22 नवंबर को एक्सपेक्टेड थी, लेकिन निम्नलिखित कारणों के कारण आयोग द्वारा इसे जारी करने में देरी हो गई थी। परंतु, आज 23 नवंबर 2026 को इंटिमेशन स्लिप के लिंक को वेबसाइट ssc.gov.in पर एक्टिव करने की उम्मीद की जा रही है।

SSC CHSL Tier-1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (CBE) 30 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित किए जा रहे है, जिसके माध्यम से LDC, JSA और DEO के 2,536 पोस्ट पर भर्ती होगी। साथ ही, देशभर के लगभग 15.71 लाख छात्रों को अपने एग्जाम शहर का इंतजार है।

SSC CHSL Tier 1 Exam City Intimation Slip 2026 से जुड़ी मुख्य हाइलाइट्स

आयोजक संस्था: कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

एग्जाम का नाम: कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल एग्जाम 2026 (SSC CHSL Tier-1)

कुल वैकेंसी: 2,536 पोस्ट (LDC, JSA और DEO)

टियर-1 एग्जाम डेट्स: 30 नवंबर से 31 दिसंबर 2026

सिटी इंटिमेशन स्लिप अपडेट: 23 नवंबर 2026 (एक्सपेक्टेड)

एडमिट कार्ड की एक्सपेक्टेड डेट: 27 नवंबर 2026 से (एग्जाम से लगभग 2–3 दिन पहले)

ऑफिशियल वेबसाइट: ssc.gov.in

ssc.gov.in पर SSC CHSL City Intimation Slip 2026 कैसे चेक और डाउनलोड करें?

SSC CHSL 2026 एग्जाम की सिटी स्लिप जारी होते ही छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC की ऑफिशिल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें। होमपेज पर ‘Candidate Login’ ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड को फिल करें। लॉगिन डिटेल्स को फिल करने के बाद छात्र Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination 2026 – Tier 1 City Intimation से जुड़े ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर, स्क्रीन पर अलॉटेड एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट्स की डिटेल्स आ जाएगी। फिर, उस PDF को डाउनलोड करके एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।

LIVE BLOG: SSC CHSL Tier 1 City Intimation Slip 2026 ताजा अपडेट्स यहां से देखें: