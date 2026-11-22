SSC CHSL Exam City Slip 2026 Direct Link: एसएससी सीएचएसएल सिटी इंटिमेशन स्लिप यहां करें चेक
SSC CHSL Exam City Slip 2026: एसएससी सीएचएसएल सिटी इंटिमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी। एसएससी CHSL टियर-1 परीक्षा 30 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी।
SSC CHSL Exam City Slip 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा 'कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल' (CHSL) टियर-1 परीक्षा 2026 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप (Exam City Slip) आज 22 नवंबर को जारी होने की उम्मीद है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजरनेम और पासवर्ड) का उपयोग करके परीक्षा शहर की जानकारी देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
एसएसी CHSL सिटी इंटिमेशन 2026 डाउनलोड लिंक
कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SSC CHSL टियर-1 परीक्षा 2026 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड लिंक एक्टिव करने वाला है। लिंक एक्टिव होते ही अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से परीक्षा शहर देख सकेंगे।
यहां क्लिक करें- SSC CHSL City Intimation Slip 2026 Login Link
How to download SSC CHSL Exam City Slip? कैसे डाउनलोड करें?
एसएससी सीएचएसएल (SSC CHSL) परीक्षा की सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
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सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर दिए गए Login लिंक पर क्लिक करें।
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अपने लॉगिन विवरण (यूजरनेम और पासवर्ड) दर्ज करें।
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इसके बाद आपकी परीक्षा शहर (Exam City) की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
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इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
SSC CHSL Tier 1 Admit Card 2026 कब आएगा?
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा SSC CHSL टियर-1 परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड, परीक्षा शुरू होने से कुछ दिन पहले (आमतौर पर परीक्षा तिथि से 3 से 7 दिन पहले) आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किए जाने की संभावना है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करके पोर्टल से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.