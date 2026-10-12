Rajasthan High Court Steno Skill Test Admit Card 2026 जारी, hcraj.nic.in से ऐसे डाउनलोड करें Skill Test PDF
Rajasthan High Court Steno Skill Test Admit Card 2026: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड आज पोर्टल पर जारी कर दिया गया है, जिसे छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
RHC Stenographer Admit Card 2026 Out: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (RHC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड-III (हिंदी व अंग्रेजी) और स्टेनोग्राफर ग्रेड-II भर्ती एग्जाम के अंदर आयोजित होने वाले स्किल टेस्ट (Shorthand & Computer Test) का एडमिट कार्ड 2026 आज 12 अक्टूबर 2026 को वेबसाइट पर जारी कर दिया है। भर्ती एग्जाम में शामिल होने जा रहे सभी छात्र राजस्थान हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेब पोर्टल hcraj.nic.in पर जाकर हॉल टिकट PDF को तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 163 पोस्ट पर सुयोग्य छात्रों का सेलेक्शन किया जाएगा है। छात्रों को एग्जाम सेंटर पर अपना प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक ओरिजनल फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना होगा।
Rajasthan High Court Steno Admit Card 2026
स्टेनोग्राफर ग्रेड-III और ग्रेड-II पोस्ट के लिए सेलेक्टेड छात्र लिखित एग्जाम, शॉर्टहैंड टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। छात्र राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड और स्किल टेस्ट से जुड़ी मुख्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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महत्वपूर्ण डिटेल्स
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भर्ती संगठन
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राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (Rajasthan High Court)
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पोस्ट का नाम
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स्टेनोग्राफर ग्रेड-III (हिंदी/अंग्रेजी) एवं ग्रेड-II
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कुल वैकेंसी
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163 पोस्ट
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विज्ञापन संख्या
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Advt. No. RHCJ / Examination Cell / 2026 / 1032
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एडमिट कार्ड जारी डेट
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12 अक्टूबर 2026
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एग्जाम स्टेज
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शार्टहैंड टेस्ट (Shorthand Test) + कंप्यूटर स्पीड व एफिशिएंसी टेस्ट
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एडमिट कार्ड डाउनलोड मोड
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ऑनलाइन (यूजर नेम व पासवर्ड के माध्यम से)
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वेबसाइट
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Rajasthan High Court Stenographer Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
छात्र Rajasthan High Court Stenographer Admit Card 2026 को डाउनलोड करने के लिए अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस के माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही, छात्र यहां नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
1. राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in खोलें।
2. होमपेज पर उपलब्ध 'Recruitment' टैब पर क्लिक करें और 'Stenographers 2026' लिंक को सेलेक्ट करें।
3. स्क्रीन पर दिख रहे 'Admit Card for Stenographer Skill Test 2026' लिंक पर जाएं।
4. अपना User Name, Password और स्क्रीन पर दिख रहा Captcha Code डालकर 'Login' बटन दबाएं।
5. आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा। इसे PDF फॉर्मेट में सेव करें और भविष्य के लिए 2-3 प्रिंटआउट निकाल लें।
स्किल टेस्ट (Skill Test) पैटर्न और सेलेक्शन प्रोसेस
राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती में फाइनल सेलेक्शन सेलेक्शन के लिए छात्रों को इन निम्नलिखित दो प्रमुख स्टेप्स या राउंड को पूरा करना होगा।
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शॉर्टहैंड गति एग्जाम:
- हिंदी स्टेनोग्राफर: 70 शब्द प्रति मिनट की गति से 8 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा (कुल 560 शब्द)। ट्रांसक्रिप्शन हेतु 50 मिनट का समय मिलेगा।
- अंग्रेजी स्टेनोग्राफर: 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 8 मिनट का डिक्टेशन (640 शब्द)। ट्रांसक्रिप्शन हेतु 50 मिनट का समय मिलेगा।
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कंप्यूटर स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट:
- स्पीड टेस्ट: 10 मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग एग्जाम (50 मार्क्स)।
- एफिशिएंसी टेस्ट: 10 मिनट की कंप्यूटर दक्षता एग्जाम (50 मार्क्स)।
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Executive - Editorial
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A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.