Rajasthan High Court Steno Skill Test Admit Card 2026 जारी, hcraj.nic.in से ऐसे डाउनलोड करें Skill Test PDF

RHC Stenographer Admit Card 2026 Out: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (RHC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड-III (हिंदी व अंग्रेजी) और स्टेनोग्राफर ग्रेड-II भर्ती एग्जाम के अंदर आयोजित होने वाले स्किल टेस्ट (Shorthand & Computer Test) का एडमिट कार्ड 2026 आज 12 अक्टूबर 2026 को वेबसाइट पर जारी कर दिया है। भर्ती एग्जाम में शामिल होने जा रहे सभी छात्र राजस्थान हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेब पोर्टल hcraj.nic.in पर जाकर हॉल टिकट PDF को तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 163 पोस्ट पर सुयोग्य छात्रों का सेलेक्शन किया जाएगा है। छात्रों को एग्जाम सेंटर पर अपना प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक ओरिजनल फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना होगा।

Rajasthan High Court Steno Admit Card 2026

स्टेनोग्राफर ग्रेड-III और ग्रेड-II पोस्ट के लिए सेलेक्टेड छात्र लिखित एग्जाम, शॉर्टहैंड टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। छात्र राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड और स्किल टेस्ट से जुड़ी मुख्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।