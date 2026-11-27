Aaj ki Sarkari Bharti 2026 in Hindi: जागरण जोश आज आपके लिए कुछ चुनिंदा सरकारी नौकरियों की लिस्ट लेकर आया है, जिनके लिए केवल 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आइए नीचे इस लेख में ऐसी ही प्रमुख सरकारी नौकरियों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो आपके करियर के लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकती हैं। सही समय पर आवेदन करके अगला नंबर आपका भी हो सकता है।

बीपीएससी में AEDO पद पर निकली भर्तियां

बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी AEDO के कुल 935 रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली है। पदों के लिए आवेदन 01 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए और उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन फीस 100 रुपये होगी।

NTA में बनना चाहते हैं ऑफिस असिस्टेंट?

अगर आपका जवाब हां में है, तो यह नौकरी कब से आपका इंतजार कर रही है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑफिस असिस्टेंट के पद पर भर्तियां निकाली है। 10 दिसंबर 2026 तक उम्मीदवार बिना झझंट E-Mail से फॉर्म जमा कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म ऑफिशियल मेल आईडी recruitment@nta. ac.in पर भेजना होगा। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में Application for the post of Office Assistant (OA), NTA लिखना होगा। उम्र बस 50 साल से ज्यादा न हो।