RPSC School Lecturer Admit Card 2026: 8 दिसंबर को होगा एग्जाम, जानें कब एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप, देखें नोटिस
RPSC की प्राध्यापक- विशेष शिक्षा प्रतियोगी एग्जाम 2026 इस साल 8 दिसंबर 2026 को आयोजित की जा रही है, जिसके लिए 1 दिसंबर को SSO पोर्टल पर एग्जाम जिला और 5 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
RPSC Exam 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्राध्यापक- विशेष शिक्षा प्रतियोगी एग्जाम, 2026 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) के आयोजन से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और निर्देश आज 26 नवंबर 2026 को प्रेस-नोट के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। आयोग के अनुसार, यह एग्जाम 8 दिसंबर 2026 को दो सेशन में आयोजित किए जा रहे है। एग्जाम का पहला सेशन प्रातः 10:00 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 02:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
छात्रों की सुविधा के लिए हर क्वश्न पेपर में ओ.एम.आर. (OMR) आंसर पत्रक के पांचवें ऑप्शन को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा। इसके साथ ही, आयोग ने एग्जाम जिला अलॉटेड, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की डेट, एग्जाम सेंटर में एंट्री के टाइम और अनुचित साधनों की रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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RPSC प्राध्यापक विशेष शिक्षा एग्जाम 2026: शेड्यूल व मुख्य डिटेल्स
RPSC आयोग द्वारा जारी प्रेस-नोट के आधार पर एग्जाम से जुड़ी सभी डिटेल्स कुछ इस प्रकार की हैं:
- एग्जाम की डेट व टाइम: 8 दिसंबर 2026 को प्रातः10:00 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 02:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक एग्जाम आयोजित होगा।
- ओएमआर के 5वें ऑप्शन हेतु अतिरिक्त टाइम: हर क्वश्न पेपर के लिए ओ.एम.आर. आंसर-की के पांचवें ऑप्शन को भरने हेतु 10 मिनट का अतिरिक्त टाइम मिलेगा।
- एग्जाम जिले की जानकारी: 1 दिसंबर 2026 से छात्र SSO Portal पर लॉगिन कर अलॉटेड एग्जाम जिला की सूचना प्राप्त कर सकेंगे।
- Admit Card जारी होने की डेट: 5 दिसंबर 2026 को एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in और SSO Portal पर अपलोड किए जाएंगे।
- सेंटर के गेट बंद होने का नियम: हर एग्जाम सेशन में एग्जाम शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही एग्जाम सेंटर पर एंट्री दी जाएगी; इसके बाद किसी भी छात्र को एंट्री नहीं मिलेगा।
SSO Portal व rpsc.rajasthan.gov.in से एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
छात्र निर्धारित डेट जो 5 दिसंबर 2026 है, उसके बाद इन दो माध्यमों से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं:
- RPSC वेबसाइट के माध्यम से: rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं, Admit Card लिंक पर क्लिक करें। फिर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि को फिल करके इसे डाउनलोड करें।
- SSO Portal के माध्यम से: sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करें, Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment portal लिंक चुनें और संबंधित एग्जाम का एडमिट कार्ड प्राप्त करें।
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Executive - Editorial
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A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.