RPSC Exam 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्राध्यापक- विशेष शिक्षा प्रतियोगी एग्जाम, 2026 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) के आयोजन से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और निर्देश आज 26 नवंबर 2026 को प्रेस-नोट के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। आयोग के अनुसार, यह एग्जाम 8 दिसंबर 2026 को दो सेशन में आयोजित किए जा रहे है। एग्जाम का पहला सेशन प्रातः 10:00 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 02:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

छात्रों की सुविधा के लिए हर क्वश्न पेपर में ओ.एम.आर. (OMR) आंसर पत्रक के पांचवें ऑप्शन को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा। इसके साथ ही, आयोग ने एग्जाम जिला अलॉटेड, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की डेट, एग्जाम सेंटर में एंट्री के टाइम और अनुचित साधनों की रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।