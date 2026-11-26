IBPS Clerk Prelims Result 2026 at ibps.in: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) द्वारा CRP CSA-XVI भर्ती के प्रीलिम्स एग्जाम (Prelims) के रिजल्ट का इंतजार कर रहे बैंकिंग छात्रों के लिए अपडेट जारी कर दी जाएगी। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर प्रीलिम्स रिजल्ट स्टेटस से जुड़ा लिंक जल्द ही एक्टिव होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही, जिन छात्रों ने 10 और 11 अक्टूबर 2026 को प्रीलिम्स एग्जाम दिए थे, वे लिंक खुलने के बाद ही अपना क्वालिफाइंग स्टेटस को आसानी से चेक कर पाएंगे।

प्रीलिम्स एग्जाम प्रकृति में क्वालीफाइंग होती है। साछ ही, इसमें पास होने वाले छात्रों को 27 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित IBPS Clerk Mains Exam में बैठने का भी मौका मिलेगा। सभी छात्रों का फाइनल सेलेक्शन या प्रोविजनल अलॉटमेंट मुख्य एग्जाम के मार्क्स और आगे की प्रक्रिया के आधार पर ही तय होता है।