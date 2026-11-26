IPS Neetu Kadyan Motivation Story: नीतू कादयान हरियाणा के झज्जर जिले के आर्यनगर की रहने वाली हैं। वह एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। नीतू के पिता का नाम संपूर्ण कादयान है, जो एक किसान है और माता का नाम लक्ष्मी देवी है।वह सरकार अस्पताल में ANM के पद पर कार्यरत है। बचपन से ही नीतू को एक पढ़ाई और अनुशासन वाला माहौल मिला और जिसका रिजल्ट हम सभी के सामने हैं। नीतू 2020 बैच की IPS अधिकारी है।

नीतू कादयान की पढ़ाई-लिखाई

अगर हम नीतू की स्कूली शिक्षा की बात करें, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई आरडीई स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली आ गई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्होंने टॉप भी किया। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतू ने पॉलिटिकल साइंस में एमए भी किया।

बचपन से ही बनना चाहती थी IPS

बचपन से ही नीतू IPS बनने का सपना देखती थी। नीतू के पिता बताते हैं कि बेटी शुरू से ही पढ़ाई तेज तर्रार रही है। अपनी मास्टर्स पूरी करने के बाद वह अपने सपने को पूरा करने में लग गई और UPSC सिविल सेवा परीक्षी की तैयारी में खुद को झोंक दिया। दिन में 12-12 घंटे की पढ़ाई, कड़ी मेहनत, लगन और कठोर अनुशासन के बूते UPSC में उनकी रैंक 254 आई पर इससे वह संतुष्ट नहीं थी। मेहनत जारी रखी और आखिरकार 2019 की परीक्षा में 158वीं रैंक लाकर वह यूपी कैडर में IPS बन गईं।