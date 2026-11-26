कश्मीर की खूबसूरत वादियों में स्थित शेषनाग झील (Sheshnag Lake) इन दिनों अपनी प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि एक विवाद को लेकर चर्चा में है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित इस झील के किनारे सड़क चौड़ी करने के लिए भारी मशीनों से खुदाई किए जाने का वीडियो सामने आया है। इसके बाद हिमालय के नाजुक पर्यावरण और ग्लेशियल झीलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आइए जानते हैं शेषनाग झील कितनी बड़ी है, कहां स्थित है और क्या है पूरा मामला। कहां स्थित है शेषनाग झील? शेषनाग झील जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। यह पहलगाम से करीब 23 किलोमीटर दूर अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक मार्ग पर पड़ती है। पहलगाम से चंदनवाड़ी होते हुए अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक प्रमुख पड़ाव है। समुद्र तल से करीब 11,780 फीट (3,590 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित इस झील के आसपास ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और खूबसूरत प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं।

कितनी बड़ी और कितनी गहरी है झील? शेषनाग झील के आकार से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसकी लंबाई करीब 1.1 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 700 मीटर है। झील की गहराई 250 फीट से अधिक बताई जाती है। हालांकि, ये आंकड़े अनुमानित हैं और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव हो सकता है। क्यों हो रहा है शेषनाग झील पर विवाद? नवंबर 2026 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें झील के आसपास भारी एक्सकेवेटर से खुदाई और मिट्टी हटाने का काम दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पर्यावरणविदों और स्थानीय नेताओं ने सवाल उठाए कि संवेदनशील ग्लेशियल क्षेत्र में भारी मशीनों का उपयोग कितना सुरक्षित है। वहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) का कहना है कि वह कोई नया मोटर मार्ग नहीं बना रहा, बल्कि अमरनाथ यात्रा के मौजूदा रास्ते को चौड़ा और सुरक्षित कर रहा है। पर्यावरण को लेकर क्यों जताई जा रही चिंता? बता दें कि शेषनाग एक ग्लेशियल झील है जिसका पानी बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से आता है। ऐसे क्षेत्रों में खुदाई या निर्माण से प्राकृतिक जल निकासी और आसपास की मिट्टी प्रभावित हो सकती है।