Constitution Day 2026 in Hindi: संविधान किसी देश या राज्य के शासन को चलाने वाली एक कानूनी किताब है, जिसमें नियम और मूल सिद्धांत होते हैं। आज ही दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे हम संविधान दिवस के नाम भी से जानते हैं, जिसे आज पूरे देश सेलिब्रेट कर रहा है। संविधान बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ भीमराव अंबेडकर थे। संविधान में मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के लोग नियमों का पालन करते हैं।

सऊदी अरब

सऊदी अरब के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में कोई संविधान नहीं है। यहां कुरान शरीफ में लिखी बातों को ही फॉलो किया जाता है और उसी के हिसाब से फैसले भी लिए जाते हैं। हालांकि यह एक इस्लामिक देश भी है।