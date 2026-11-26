26 November 2026 Ko Kya Hai, 26/11 Mumbai Attack: 26 नवंबर 2026 को देश 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 18वीं बरसी मना रहा है। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई में आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और कामा अस्पताल समेत कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी।

18 साल पहले आज ही के दिन मुंबई में हुए आतंकी हमलों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकियों ने मुंबई के कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया था। इस हमले में 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। आतंकियों ने कई जगहों पर लोगों को बंधक भी बना लिया था। यह हमला करीब 60 घंटे तक चला और 29 नवंबर 2008 को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन पूरा किया।

26/11 मुंबई हमला

हमले की 18वीं बरसी पर मुंबई में शहीदों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुंबई पुलिस मुख्यालय में स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं एनएसजी की ओर से गेटवे ऑफ इंडिया पर ‘#NEVEREVER’ थीम के तहत विशेष श्रद्धांजलि एवं संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें शहीदों के परिजनों, हमले में जीवित बचे लोगों और नागरिकों के शामिल होने की योजना है।