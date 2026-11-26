यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची (City Intimation Slip) जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड नहीं है City Intimation Slip

अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा शहर सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है। इसमें केवल परीक्षा शहर की जानकारी दी जाती है। परीक्षा केंद्र का पूरा पता, परीक्षा की शिफ्ट और अन्य जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड में उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे भी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।

ऐसे डाउनलोड करें City Intimation Slip

अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी परीक्षा शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं।