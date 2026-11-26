UGC NET 2026 Exam City Clip: यूजीसी नेट एग्जाम सिटी स्लिप जारी, 14 से 18 और 21 दिसंबर तक होगी परीक्षा
यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची (City Intimation Slip) जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं।
यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची (City Intimation Slip) जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड नहीं है City Intimation Slip
अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा शहर सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है। इसमें केवल परीक्षा शहर की जानकारी दी जाती है। परीक्षा केंद्र का पूरा पता, परीक्षा की शिफ्ट और अन्य जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड में उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे भी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
ऐसे डाउनलोड करें City Intimation Slip
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी परीक्षा शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं।
* सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
* होम पेज पर UGC NET December 2026 City Intimation Slip के लिंक पर क्लिक करें।
* अब अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
* स्क्रीन पर दिखाई दे रही जानकारी सबमिट करें।
* आपकी परीक्षा शहर सूचना पर्ची स्क्रीन पर खुल जाएगी।
* इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें।
14 से 18 और 21 दिसंबर तक होगी परीक्षा
एनटीए की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा 14 दिसंबर से 18 दिसंबर और फिर 21 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां समय रहते चेक कर लें।
Senior Manager - Editorial
Kuldeep Raghav is a seasoned Multimedia Journalist, award-winning author and content strategist with over 15 years of experience across print, digital and video journalism. A Biotechnology graduate with a Postgraduate qualification in Journalism, he brings over nine years of experience in content development, video production and anchoring at Times Now Navbharat, along with over five years in print journalism at Amar Ujala.
He has authored more than 10,000 bylined articles, conducted numerous interviews, written three bestselling books and several audiobooks and has been a guest speaker at Many literary festivals. A recipient of the Prestigious "Hindustani Academy Award", his expertise spans editorial strategy, AI-driven content innovation, digital media, YouTube, team leadership and multimedia storytelling. He currently leads Jagran Josh - Hindi.