भारत का संविधान देश के हर नागरिक को अधिकार देने के साथ-साथ एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता भी दिखाता है। इसकी प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द शामिल हैं, जो भारत की पहचान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य जैसे शब्द सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे देश को लेकर एक बड़ी सोच छिपी है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर आइए आसान भाषा में समझते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या है और इन पांच शब्दों का क्या मतलब है। क्या है संविधान की प्रस्तावना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसकी भूमिका भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि हमारा संविधान किन मूल सिद्धांतों पर आधारित है और देश किस तरह की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इसकी शुरुआत 'हम, भारत के लोग' से होती है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के संविधान की ताकत यहां की जनता है।

संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया था। संविधान तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। बता दें कि साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना के पांच प्रमुख शब्दों का क्या है मतलब? 1. संप्रभु (Sovereign): इसका मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र देश है। अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए भारत किसी दूसरे देश या विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं है। 2. समाजवादी (Socialist): इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करना है। इसका मतलब है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और जनकल्याण को प्राथमिकता मिले। 3. पंथनिरपेक्ष (Secular): भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यहां सभी धर्मों को समान सम्मान और अपने धर्म को मानने, अपनाने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है।