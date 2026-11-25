क्रम संख्या मुख्यमंत्री का नाम कार्यकाल

1 नवाब छतारी 3 अप्रैल 1937 - 16 जुलाई 1937

2 गोविंद बल्लभ पंत 17 जुलाई 1937 - 2 नवंबर 1939; 1946-1954

3 डॉ. संपूर्णानंद 28 दिसंबर 1954 - 6 दिसंबर 1960

4 चंद्रभानु गुप्ता 7 दिसंबर 1960 - 1 अक्टूबर 1963

5 सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 - 13 मार्च 1967

6 चंद्रभानु गुप्ता 14 मार्च 1967 - 2 अप्रैल 1967

7 चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 - 25 फरवरी 1968

8 चंद्रभानु गुप्ता 26 फरवरी 1969 - 17 फरवरी 1970

9 चौधरी चरण सिंह 18 फरवरी 1970 - 1 अक्टूबर 1970

10 त्रिभुवन नारायण सिंह 18 अक्टूबर 1970 - 4 फरवरी 1971

11 कमलापति त्रिपाठी 4 अप्रैल 1971 - 12 जून 1973

12 हेमवती नंदन बहुगुणा 8 नवंबर 1973 - 29 नवंबर 1975

13 नारायण दत्त तिवारी 21 जनवरी 1976 - 30 अप्रैल 1977

14 राम नरेश यादव 23 जून 1977 - 28 फरवरी 1979

15 बनारसी दास 28 फरवरी 1979 - 17 फरवरी 1980

16 विश्वनाथ प्रताप सिंह 9 जून 1980 - 19 जुलाई 1982

17 श्रीपति मिश्र 19 जुलाई 1982 - 2 अगस्त 1984

18 नारायण दत्त तिवारी 3 अगस्त 1984 - 24 सितंबर 1985

19 वीर बहादुर सिंह 24 सितंबर 1985 - 24 जून 1988

20 नारायण दत्त तिवारी 25 जून 1988 - 4 दिसंबर 1989

21 मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर 1989 - 24 जून 1991

22 कल्याण सिंह 24 जून 1991 - 6 दिसंबर 1992

23 मुलायम सिंह यादव 4 दिसंबर 1993 - 3 जून 1995

24 मायावती 3 जून 1995 - 18 अक्टूबर 1995

25 कल्याण सिंह 21 सितंबर 1997 - 12 नवंबर 1999

26 राम प्रकाश गुप्ता 12 नवंबर 1999 - 28 अक्टूबर 2000

27 राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर 2000 - 8 मार्च 2002

28 मायावती 3 मई 2002 - 29 अगस्त 2003

29 मुलायम सिंह यादव 29 अगस्त 2003 - 13 मई 2007

30 मायावती 13 मई 2007 - 15 मार्च 2012

31 अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 - 19 मार्च 2017

32 योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 - 25 मार्च 2022