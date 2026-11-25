हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में संविधान दिवस के मौके पर हम 6 मौलिक अधिकारों के बारे में भी जानेंगे।

संविधान के किस भाग में हैं मौलिक अधिकार

वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) हैं। इनके बारे में संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान का भाग-3 इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसे 'भारत का मैग्नाकार्टा'(Magna Carta of India) भी कहा जाता है।

मूल रूप से साल 1950 में लागू संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300-A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।