RVUNL JE Admit Card 2026: राजस्थान जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट और असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link
RVUNL JE Admit Card 2026: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटटेंट और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 29 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक होंगे। आरवीयूएनएल की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
RVUNL JE Admit Card 2026: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने 25 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटटेंट और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 29 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक होंगे। आरवीयूएनएल इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 2005 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है।
राजस्थान जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट और असिस्टेंट की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
RVUNL JE Admit Card 2026 Download Link
आरवीयूएनएल राजस्थान जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट और असिस्टेंट की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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आरवीयूएनएल राजस्थान जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट और असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
RVUNL JE Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आरवीयूएनएल राजस्थान जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट और असिस्टेंट एडमिट का कार्ड 2026 डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL)
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पद का नाम
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जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटटेंट और जूनियर असिस्टेंट
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रिक्त पद
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2005
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सलेक्शन प्रोसेस
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कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल
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परीक्षा की तिथि
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29 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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25 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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energy.rajasthan.gov.in
RVUNL JE Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
आरवीयूएनएल राजस्थान जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट और असिस्टेंट एडमिट का कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरवीयूएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन पर क्लिक करें।
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RVUNL JE Admit Card 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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एडमिट कार्ड की PDF कंप्यूटर पर खुल जाएगी।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.