संगीता राघव हरियाणा के गुरुग्राम के शांति नगर की रहने वाली है। उनके पिता इंडियन नेवी से रिटायर्ड है, जबकि उनकी माता हाउस वाइफ है। संगीता आज एक सफल SDM बन गई हैं, जिन्हें पहली बार में सफलता नहीं मिली और जब उन्होंने दूसरी बार एग्जाम दिया तो UPPSC की परीक्षा में रैंक 2 लाकर इतिहास रच दिया। संगीता राघव को

ऑपरेशन सिंदूर के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की ओर से ऑन द स्पॉट प्रशंसा पत्र, मेडल और प्रमाण पत्र से भी नवाजा गया था। संगीता ने SDM बनने के लिए वर्ल्ड बैंक की नौकरी तक छोड़ दी क्योंकि देश सेवा को जूनन जो सवार हो गया था। पीसीएस अधिकारी संगीता राघव फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर कार्यरत हैं।

BSC में ग्रेजुएट हैं संगीता यादव

संगीत यादव को शुरू से ही पढ़ाई और अनुशासन वाला माहौल मिला और जिसका उन्हें फायदा भी मिला। संगीत के माता-पिता बताते हैं कि बेटी शुरू से ही पढ़ाई में तेज तर्रार रही है। उन्होंने अपनी 12वीं देव समाज विद्या निकेतन स्कूल से पूरी की और गुरुग्राम सेक्टर-12 के राजकीय कन्या कॉलेज से BSC में ग्रेजुएशन किया और IP यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स पूरी की।