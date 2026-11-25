CMAT 2027 Exam Date & Schedule: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT 2027) के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर 23 नवंबर 2026 से 20 दिसंबर 2026 रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं।

NTA की ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, CMAT-2027 एग्जाम का आयोजन 11 फरवरी 2027 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा। 20 दिसंबर की सामान्य टाइम-लाइन चूकने वाले छात्रों को 500 रुपये की लेट फीस के साथ 22 से 25 दिसंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका टाइम दिया जाएगा।

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