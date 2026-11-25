MP Police Constable Admit Card 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) द्वारा 9 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली 7,500 कांस्टेबल (GD) पदों की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। एक बार जारी होने के बाद, अभ्यर्थी जिसने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। MPESB किसी भी अभ्यर्थी का हॉल टिकट डाक से नहीं भेजेगा।

एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 कब आएगा?

एमपी पुलिस कांस्टेबल (GD) भर्ती परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड 2 दिसंबर से 5 दिसंबर 2026 के बीच आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी किए जाने की संभावना है। अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड/जन्मतिथि के साथ अन्य मांगी गई जानकारी भर कर हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।