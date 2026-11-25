Samvidhan Diwas 2026: भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। संविधान की मूल कॉपी पर कई प्रमुख व्यक्तियों के साइन हुए हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे पहले किस व्यक्ति के साइन हुए थे, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था

भारतीय संविधान की ऑरिजनल कॉपी पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरूथे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के दौरान उन्होंने सबसे पहले संविधान की हाथों से लिखि कॉपी पर अपने हस्ताक्षर किए थे।

किसे करने थे सबसे पहले हस्ताक्षर

प्रोटोकॉल के अनुसार संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले हस्ताक्षर करने थे, लेकिन उस दिन वह किसी कारण से सभा रूम में थोड़ा देरी से पहुंचे थे। तब तक देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उनके नाम के ठीक ऊपर बचे हुए स्थान पर अपने हस्ताक्षर किए, इसलिए क्रम में डॉ. राजेंद्र प्रसाद का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है, लेकिन chronologically सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे।