Sarkari Naukri Notification in Hindi: कोई भी सरकारी नौकरी की अपडेट आपसे न छूटे, इसलिए हम रखते हैं आपका ख्याल। हर सुबह आपके लिए सरकारी जॉब्स की नोटिफिकेशन लाते हैं, ताकि आपका भी सपना पूरा हो सके। आइए जानते हैं कि आज भारतीय रेलवे के साथ कहां और किस विभाग में भर्ती निकली है और किसकी लास्ट डेट कब है, ताकि आपको समय रहते इन सभी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए।

UP आंगनवाड़ी में होंगी बंपर भर्तियां

उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के पदों पर भर्तियां चल रही है। इसके लिए केवल 12वीं पास होना काफी है और कमाल की बात यह है कि इसके लिए कोई आवेदन शुल्क भी नहीं देना होगा। आयु 18 से 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सभी में सबसे जरूरी बात यह है कि कैंडिडेट्स जिस जिले से अपना आवेदन फॉर्म भर रहे हो, वहां वो रहते भी हो।

रेलवे में बनना चाहते हैं स्टेशन मास्टर?

अगर आप रेलवे में स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक शानदार अवसर है। पर अफसोस की बात यह है कि फॉर्म भरने के लिए अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 नवंबर है। लास्ट डेट के बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। स्टेशन मास्टर के लिए कैंडिडेट्स का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और उम्र 33 साल से ज्यादा न हो। फीस 250 से 500 रुपये के बीच देनी होगी।