Dev Deepawali Kab Hai 2026 Mein, Dev Deepawali date (देव दीपावली क्यों मनाई जाती है): कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मनाई जाने वाली देव दीपावली (Dev Deepawali) आज मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को सभी जगह मनाई जा रही है। दिवाली की अमावस्या के ठीक पंद्रह दिन बाद पड़ने वाला यह पर्व इस साल कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के विशेष संयोग के साथ आया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन देवतागण काशी के घाटों पर दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाते हैं, इसलिए इसे 'देवताओं की दीपावली' या 'त्रिपुरारी पूर्णिमा' भी कहा जाता है।

वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन काशी के गंगा तट पर स्थित दशाश्वमेध घाट इस भव्य उत्सव का प्रमुख केंद्र रहता है, जहां संध्या यानी शाम के समय दीपदान और भव्य गंगा आरती का अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है।

देव दीपावली 2026 की डेट और शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की डेट 23 नवंबर 2026 को रात 11:42 बजे शुरू हो चुकी है। साथ ही, आज यानी 24 नवंबर 2026 को रात 8:23 बजे ही समाप्त होगी। उदया डेट के आधार पर देव दीपावली 24 नवंबर 2026 को मनाई जा रही है।