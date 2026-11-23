किसी व्यक्ति की मौत के तुरंत बाद स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर उसकी उंगली को पहचानने से इन्कार कर देता है। क्या आप इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानते हैं ? कई लोगों ने इसे लेकर इंटरनेट पर सवाल भी पूछे हैं, जिसे लेकर लोगों को अलग-अलग जवाब मिले। हालांकि, हम इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण को जानेंगे।

मौत के बाद फिंगरप्रिंट सेंटर पहचानने से क्यों करता है इन्कार

इसका मुख्य कारण यह है कि आधुनिक स्मार्टफोन सेंसर केवल उंगली के पैटर्न को ही नहीं पढ़ते, बल्कि यह भी टेस्ट करते हैं कि उंगली किसी जीवित व्यक्ति की है या नहीं। मौत के बाद शरीर में होने वाले लिविंग और इलेक्ट्रिक चेंजेस के कारण सेंसर काम करना बंद कर देता है, जिसके प्रमुख वैज्ञानिक कारण इस प्रकार हैं:

बायो-इलेक्ट्रिक चार्ज का खत्म होना

जिंदा शरीर में सेल्स और नर्वस सिस्टम के कारण लगातार Bio-electric Current बहता रहता है अधिकांश स्मार्टफोन में कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसरलगे होते हैं, जो उंगली की रेखाओं और उनके बीच के खाली स्थानों से गुजरने वाले इसी Electrical Charge को मापकर उंगली का नक्शा तैयार करते हैं। व्यक्ति की मौत होते ही शरीर में यह चार्ज तुरंत रुक जाता है, जिससे सेंसर को जरूरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं मिल पाता और फोन अनलॉक नहीं होता।