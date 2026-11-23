NICL Assistant Score Card 2026: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर 23 नवंबर 2026 को असिस्टेंट की प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 27 अगस्त 202 को हुआ था और रिजल्ट 08 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था। मेन्स परीक्षा 30 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी। एनआईसीएल इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से असिस्टेंट के कुल 500 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में फेज-1 प्रारंभिक परीक्षा (ऑब्जेक्टिव - 100 अंक), फेज-2 मुख्य परीक्षा (ऑब्जेक्टिव - 200 अंक), रीज़नल भाषा टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है।

एनआईसीएल असिस्टेंट की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।