NICL Assistant Score Card 2026: एनआईसीएल असिस्टेंट प्रीलिम्स स्कोरकार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
NICL Assistant Score Card 2026: एनआईसीएल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर असिस्टेंट की प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 27 अगस्त 202 को हुआ था और रिजल्ट 08 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था। एनआईसीएल असिस्टेंट की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
NICL Assistant Score Card 2026: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर 23 नवंबर 2026 को असिस्टेंट की प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 27 अगस्त 202 को हुआ था और रिजल्ट 08 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था। मेन्स परीक्षा 30 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी। एनआईसीएल इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से असिस्टेंट के कुल 500 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में फेज-1 प्रारंभिक परीक्षा (ऑब्जेक्टिव - 100 अंक), फेज-2 मुख्य परीक्षा (ऑब्जेक्टिव - 200 अंक), रीज़नल भाषा टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है।
एनआईसीएल असिस्टेंट की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
NICL Assistant Score Card 2026 Download Link
एनआईसीएल असिस्टेंट प्रीलिम्स का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेंडेशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।
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एनआईसीएल असिस्टेंट प्रीलिम्स स्कोकार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
NICL Assistant Score Card 2026 - हाइलाइट्स
एनआईसीएल असिस्टेंट प्रीलिम्स का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। स्कोरकार्ड की बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL)
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पद का नाम
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असिस्टेंट
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विज्ञापन संख्या
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एनआईसीएल असिस्टेंट भर्ती 2026
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रिक्त पद
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500
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पे स्केल
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36,290 रुपये बेसिक पे
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प्रीलिम्स स्कोरकार्ड जारी होने की तिथि
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23 नवंबर 2026 को जारी
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मेन्स परीक्षा तिथि
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30 अक्टूबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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nationalinsurance.nic.co.in
NICL Assistant Score Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
एनआईसीएल असिस्टेंट प्रीलिम्स का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले एनआईसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
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NICL Assistant Score Card 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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स्कोरकार्ड की PDF कंप्यूटर पर खुल जाएगी।
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स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.