NASA Astronaut Recruitment 2026: नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर nasa.gov पर नए अंतरिक्ष यात्रियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि नज़दीक है। 04 दिसंबर के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चुने गए उम्मीदवारों को करीब 2 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। वे मून मिशन पर जाएंगे और वहीं रहकर काम करेंगे। नासा को ऐसे अंतरिक्ष यात्री चाहिए, जो एजेंसी के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत मिशन को सपोर्ट कर सकें और इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस डेवलप करने में मदद कर सकें।

NASA Astronaut Recruitment 2026 Eligibility Criteria

नासा में एस्ट्रोनॉट्स बनने के लिए उम्मीदवार अमेरिका का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ में मास्टर डिग्री के साथ 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।