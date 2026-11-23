UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 16 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या-परीक्षा/2026 के तहत ग्राम विकास अधिकारी (VDO), ग्राम पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक और वाणिज्य कर संग्रह अमीन सहित कुल 1784 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और 01 दिसंबर 2026 एप्लाई करने की लास्ट डेट है। लास्ट डेट के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। Rajasthan CET 12th Level City Slip 2026 OUT SSC CHSL City Slip 2026 Live Update UPSSSC Recruitment 2026 Apply Online यूपीएसएससी के कुल 1784 पदों की नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में VDO सहित 1784 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक क्लिक करें UPSSSC Recruitment 2026 - हाइलाइट्स यूपीएसएसएससी के कुल 1784 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन की PDF ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। बाकी हाइलाइट्स के लिए नीचे टेबल दी गई है। भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) पद का नाम ग्राम विकास अधिकारी (VDO), ग्राम पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक और वाणिज्य कर संग्रह अमीन विज्ञापन संख्या विज्ञापन संख्या-परीक्षा/2026 रिक्त पद 1784 नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 नवंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 01 दिसंबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in