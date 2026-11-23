UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में VDO सहित 1784 पदों पर होंगी भर्तियां, 01 दिसंबर है लास्ट डेट
UPSSSC Recruitment 2026: यूपीएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्राम विकास अधिकारी सहित कुल 1784 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 01 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 16 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या-परीक्षा/2026 के तहत ग्राम विकास अधिकारी (VDO), ग्राम पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक और वाणिज्य कर संग्रह अमीन सहित कुल 1784 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और 01 दिसंबर 2026 एप्लाई करने की लास्ट डेट है। लास्ट डेट के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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UPSSSC Recruitment 2026 Apply Online
यूपीएसएससी के कुल 1784 पदों की नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश में VDO सहित 1784 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक
UPSSSC Recruitment 2026 - हाइलाइट्स
यूपीएसएसएससी के कुल 1784 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन की PDF ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। बाकी हाइलाइट्स के लिए नीचे टेबल दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
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पद का नाम
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ग्राम विकास अधिकारी (VDO), ग्राम पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक और वाणिज्य कर संग्रह अमीन
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विज्ञापन संख्या
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विज्ञापन संख्या-परीक्षा/2026
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रिक्त पद
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1784
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नोटिफिकेशन
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ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
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10 नवंबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
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01 दिसंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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upsssc.gov.in
UPSSSC Recruitment 2026 Eligibility Criteria
उत्तर प्रदेश में VDO सहित 1784 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरा करना अनिवार्य है। पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं, पीईटी-स्कोर 2025, कंप्यूटर का ‘सीसीसी’ सर्टिफिकेट, संबंधित क्षेत्र में 3 साल का अनुभव और हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। आवेदन फीस 25 रुपये देनी होगी।
UPSSSC Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यूपीएसएसएससी के कुल 1784 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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सबसे पहले यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर Careers पर क्लिक करें।
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अब UPSSSC Recruitment 2026 पर क्लिक करें।
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Click here to Apply Online पर क्लिक करें।
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आवेदन फॉर्म भरें।
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एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
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आवेदन फीस भरें।
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई डिटेल्स को चेक करें।
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सबमिट पर क्लिक करें।
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ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.