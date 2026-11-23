अब भारत में नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा की परिभाषा बदल रही है। सबसे अहम बदलाव टोल प्लाजा पर लंबी-लंबी लाइनों में देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में अब वाहन चालकों को हाइवे पर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, देश के 7 हाइवे पर MLFF सिस्टम शुरू हो गया है। क्या है यह पूरा सिस्टम और कैसे काम करता है, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

क्या होता है MLFF सिस्टम

इस सिस्टम के तहत अब वाहन बिना रूके ऊपर लगे हुए ओवरहेड गैंट्री के नीचे से गुजरते हैं और बाद में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल का भुगतान हो जाता है। इस तकनीक को मल्टी-लेन फ्री फ्लो(MLFF) कहा जाता है। भारत में टोल टैक्स वसूलने के लिए यह सबसे बड़ा बदलाव है, जिसने टोल टैक्स की परिभाषा बदल दी है।

कैसे काम करता है MLFF

अब यह जानना जरूरी है कि MLFF सिस्टम कैसे काम करता है, तो आपको बता दें कि यह फास्टैग की जगह नहीं है, बल्कि उसे और आधुनिक बनाता है। नई तकनीक के तहत ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निश(ANPR) कैमरों को फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक वसूली के साथ जोड़ा गया है।