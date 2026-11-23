SSC CGL Tier 1 Result 2026 Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2026 टियर-1 एग्जाम का रिजल्ट नवंबर के लास्ट या दिसंबर 2026 शुरूआती दिनों में जारी होने की उम्मीद की जी रही है। आयोग ने टियर-1 एग्जाम 30 सितंबर से 28 अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित किए गए थे, जिसके बाद 4 नवंबर 2026 को प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट को भी जारी कर दिया गया था।

छात्रों के लिए ऑब्जेक्शन फिल करने की विंडो 7 नवंबर 2026 को रात 9:00 बजे बंद कर दी गई थी। साथ ही, अब आयोग ऑब्जेक्शन की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर-की और रिजल्ट तैयार कर रहा है। देशभर के लाखों ग्रेजुएट छात्रों के लिए SSC CGL एक सबसे प्रतिष्ठित सरकारी भर्ती एग्जाम है। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र अपने स्कोर, संभावित कट-ऑफ और रिजल्ट की सटीक तारीख को लेकर उत्सुक हैं।

SSC CGL Tier 1 Result 2026: कब जारी होगा Result?

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फिलहाल टियर-1 रिजल्ट की कोई ऑफिशियल डेट्स जारी नहीं की है, लेकिन एग्जाम के पिछले रुझानों और आयोग की प्रक्रिया को देखते हुए SSC CGL 2026 Tier 1 Result दिसंबर 2026 के पहले हफ्ते में ssc.gov.in पर जारी किया जा सकता है।