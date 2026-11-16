8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई सवाल हैं। किसी को नई सैलरी का इंतजार है तो कोई फिटमेंट फैक्टर और एरियर पर अपडेट देख रहा है। वहीं, रिटायर हो चुके कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता भी कम नहीं है। दरअसल, कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले ही रिटायर हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन्हें भी बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा? यहां हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।

रिटायरमेंट से पहले लागू नहीं हुआ, तो मिलेगा एरियर?

इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई केंद्रीय कर्मचारी 2027 में रिटायर हो जाता है, लेकिन सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 में लागू करती है। यदि सरकार संशोधित वेतन को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो संबंधित कर्मचारी को रिटायरमेंट तक की अवधि का एरियर मिल सकता है।

दरअसल, यह एरियर पुराने और संशोधित वेतन के बीच का अंतर होगा। हालांकि, इसका पेमेंट पूरी तरह सरकार के अंतिम फैसले और तय नियमों पर निर्भर करेगा। यानी सिर्फ प्रभावी तारीख घोषित होने से एरियर मिलने की पुष्टि नहीं हो जाती। सरकार को यह भी स्पष्ट करना होगा कि किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और भुगतान किस आधार पर किया जाएगा।