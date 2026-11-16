[OUT] RRB Group D Scorecard 2026 Link: रेलवे ग्रुप डी स्कोरकार्ड rrb.digialm.com पर जारी, यहां से करें चेक

RRB Group D Scorecard 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा ग्रुप डी परीक्षा का स्कोरकार्ड आज 16 नवंबर को शाम 5 बजे जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की आधिकारिक वेबसाइट जैसे rrbcdg.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड दर्ज करना होगा

RRB Group D Scorecard 2026 Download Link

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 16 नवंबर 2026 को RRB ग्रुप D स्कोरकार्ड का डाउनलोड लिंक आधिकारिक तौर पर एक्टिव कर दिया है। छात्र आधिकारिक पोर्टल rrb.digialm.com पर जाकर अपने जन्म तिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए लॉगिन करके अपना स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के नॉर्मलाइज्ड अंक, रॉ स्कोर, व्यक्तिगत जानकारी तथा अन्य आवश्यक विवरण दिए गए होते हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर निर्धारित है।