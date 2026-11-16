[OUT] RRB Group D Scorecard 2026 Link: रेलवे ग्रुप डी स्कोरकार्ड rrb.digialm.com पर जारी, यहां से करें चेक
RRB Group D Scorecard 2026: उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करनी होगी।
RRB Group D Scorecard 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा ग्रुप डी परीक्षा का स्कोरकार्ड आज 16 नवंबर को शाम 5 बजे जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की आधिकारिक वेबसाइट जैसे rrbcdg.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड दर्ज करना होगा
RRB Group D Scorecard 2026 Download Link
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 16 नवंबर 2026 को RRB ग्रुप D स्कोरकार्ड का डाउनलोड लिंक आधिकारिक तौर पर एक्टिव कर दिया है। छात्र आधिकारिक पोर्टल rrb.digialm.com पर जाकर अपने जन्म तिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए लॉगिन करके अपना स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के नॉर्मलाइज्ड अंक, रॉ स्कोर, व्यक्तिगत जानकारी तथा अन्य आवश्यक विवरण दिए गए होते हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर निर्धारित है।
यहां क्लिक करें:- RRB Group D Scorecard 2026 Link
Railway Group D Scorecard 2026: हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी तालिका में आरआरबी ग्रुप डी स्कोरकार्ड 2026 से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।
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भर्ती बोर्ड का नाम
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रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
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विज्ञापन संख्या
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CEN 09/2025
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कुल पद
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22,195 पद (लेवल-1)
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स्कोरकार्ड तिथि
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16 नवंबर 2026
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समय
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शाम 5 बजे
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परीक्षा की तिथि
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3 अगस्त से 25 अगस्त 2026
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आधिकारिक वेबसाइट
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rrb.indianrailways.gov.in / rrbcdg.gov.in
RRB Group D Scorecard 2026: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं।
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सबसे पहले अपने संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होमपेज पर दिए गए "RRB Group D CEN 09/2025 Scorecard Link" पर क्लिक करें।
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इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड दर्ज करें।
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सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
रेलवे ग्रुप डी स्कोरकार्ड में दर्ज विवरण
आरआरबी ग्रुप डी स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी, अनुभाग-वार अंक, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए योग्यता स्थिति (Yes/No Status) शामिल होती है।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.