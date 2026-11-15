MPHC Assistant Grade 3 Admit Card 2026 Link: एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड-3 एडमिट कार्ड mphc.gov.in पर जल्द, यहां से करें डाउनलोड
MPHC Assistant Grade 3 Admit Card 2026: उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स नीचे लेख से प्राप्त करें।
MPHC Assistant Grade 3 Admit Card 2026: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MPHC), जबलपुर द्वारा असिस्टेंट ग्रेड-3 के कुल 1,174 पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination) के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे सभी आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
MP High Court Assistant Grade 3 Admit Card Download Link
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MPHC) द्वारा असिस्टेंट ग्रेड-3 के पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा का हॉल टिकट आधिकारिक पोर्टल mphc.gov.in पर जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। लिंक के Active होते ही उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकें, इसके लिए सीधा डायरेक्ट लिंक इस लेख में तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा।
MPHC Assistant Grade 3 Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
-
विभाग का नाम: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MPHC), जबलपुर
-
पद का नाम: असिस्टेंट ग्रेड-3 (Assistant Grade-3)
-
कुल पद: 1,174
-
प्रारंभिक परीक्षा की तिथि: 23 और 25 नवंबर 2026
-
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: नवंबर 2026
-
आधिकारिक वेबसाइट: mphc.gov.in
MP High Court Assistant Grade 3 Admit Card कैसे डाउनलोड करें?
एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होने के बाद, उम्मीदवार नीचे दिए इन आसान चरणों का पालन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे:
-
सबसे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर दिए गए 'Recruitment / Examination' या 'Admit Card' सेक्शन पर क्लिक करें।
-
इसके बाद "Assistant Grade-3 Recruitment Exam Admit Card 2026" के लिंक पर क्लिक करें।
-
अब अपना लॉगिन विवरण (जैसे: एप्लीकेशन नंबर/यूज़र आईडी और पासवर्ड या जन्म तिथि) दर्ज करें।
-
स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
-
अंत में, इसे डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकाल लें।
MP High Court Assistant Grade 3 Exam Pattern 2026: परीक्षा पैटर्न और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स अंक
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MPHC) की असिस्टेंट ग्रेड-3 प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों को कुल 100 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 2 घंटे (120 मिनट) का समय दिया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित है। परीक्षा के विस्तृत पैटर्न की जानकारी अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में देखें।
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
कुल अंक
|
माध्यम
|
सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन
|
20
|
20
|
हिंदी और अंग्रेजी
|
गणित और तार्किक तर्क (Maths + Logical Reasoning)
|
20
|
20
|
हिंदी और अंग्रेजी
|
सामान्य हिंदी
|
20
|
20
|
हिंदी
|
अंग्रेजी
|
20
|
20
|
अंग्रेजी
|
कंप्यूटर नॉलेज
|
20
|
20
|
अंग्रेजी
|
कुल
|
100
|
100
|
—
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.