वनडे में विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ यह अनचाहा रिकॉर्ड, चौथी बार हुआ ऐसा

न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। ऑकलैंड, वेलिंगटन और हैमिल्टन में बारिश और मुश्किल परिस्थितियों के बीच खेली गई सीरीज का आखिरी मुकाबला माउंट माउंगानुई में धूप के बीच हुआ। हालांकि, भारतीय टॉप ऑर्डर एक बार फिर निराश किया। विराट कोहली और रोहित शर्मा इस वनडे सीरीज में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। कोहली ने पूरी सीरीज में केवल 86 रन बनाए, जबकि रोहित के बल्ले से महज 30 रन निकले। इसके साथ ही कोहली के नाम एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया।

वनडे सीरीज में तीन बार सिंगल डिजिट पर हुए आउट

विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में तीन बार सिंगल डिजिट यानी 10 रन से कम के स्कोर पर आउट हुए। यह पहला मौका नहीं है, जब किसी वनडे सीरीज में कोहली को इतनी बार छोटी पारी खेलकर पवेलियन लौटना पड़ा हो।

इससे पहले साल 2011 के वनडे विश्व कप, 2012-13 में भारत में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज और 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई कार्लटन मिड वनडे ट्राई सीरीज में भी कोहली तीन-तीन बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 की सीरीज में इस लिस्ट में एक और रिकॉर्ड जुड़ गया।