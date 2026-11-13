IND vs NZ: वनडे इतिहास में भारत की दो सबसे बड़ी हारों में महज 1 रन का अंतर, देखें लिस्ट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 नवंबर को बे ओवल में खेले गए मैच में टीम इंडिया को 244 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने इस बड़ी जीत के साथ पांच मैचों की वनडे सीरीज में अपनी उम्मीदें बरकरार रखीं। वहीं, भारतीय टीम के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जिसे कोई भी टीम याद नहीं रखना चाहेगी। रनों के लिहाज से यह वनडे क्रिकेट में भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार है। मुकाबले में टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 333 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 334 रन का लक्ष्य मिला था। हालांकि, इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई और महज 89 रन पर सिमट गई। पूरी टीम 26.4 ओवर ही खेल सकी। मैट हेनरी ने पहले ओवर में ही तोड़ी भारत की कमर न्यूजीलैंड की इस जीत के सबसे बड़े हीरो तेज गेंदबाज मैट हेनरी रहे। शुरुआती तीन मुकाबलों में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहने के बाद वापसी कर रहे हेनरी ने भारतीय बल्लेबाजों को संभलने का मौका तक नहीं दिया।

334 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को पहली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा। हेनरी ने रोहित शर्मा को पारी की पहली गेंद पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद पहले ओवर की पांचवीं गेंद पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। कोहली चार गेंद खेलने के बावजूद अपना खाता नहीं खोल सके। हेनरी ने पूरे मुकाबले में छह विकेट अपने नाम किए। वनडे में भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार न्यूजीलैंड के खिलाफ 244 रन की हार भारत के वनडे इतिहास में रनों के अंतर से दूसरी सबसे बड़ी शिकस्त है। इससे पहले टीम इंडिया को 29 अक्टूबर 2000 को शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ 245 रन से हार मिली थी। वनडे में भारत की सबसे बड़ी हार की सूची में इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2015 में मुंबई में मिली 214 रन की हार है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में सिडनी में भारत को 208 रन से हराया था। वनडे में भारत की सबसे बड़ी हार (रनों के अंतर से) हार का अंतर (रन) बनाम साल स्थान 245 श्रीलंका 2000 शारजाह 244 न्यूज़ीलैंड 2026 माउंट माउंगानुई 214 दक्षिण अफ्रीका 2015 मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 208 ऑस्ट्रेलिया 2004 सिडनी 202 इंग्लैंड 1975 लॉर्ड्स