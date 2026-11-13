UKPSC Upper PCS 2026 Admit Card: उत्तराखंड प्रीलिम्स एडमिट कार्ड psc.uk.gov.in जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें
UKPSC Upper PCS 2026 Admit Card: उत्तराखंड प्रीलिम्स एग्जाम 2026 एडमिट कार्ड जारी किया गया है। परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर को दो सत्रों में किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
UKPSC Upper PCS 2026 Admit Card: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) प्रीलिम्स एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जारी किया है। विज्ञापन संख्या-A-1/E-1/2026-27 के तहत राज्य सिविल प्रीलिम्स परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन रविवार को समस्त जनपदों के 18 नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा के दो पेपर शामिल रहेंगे। दो सत्रों में परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी।
UKPSC Upper PCS 2026 Admit Card link
यूकेपीएससी ने प्रीलिम्स एडमिट आज 13 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जारी किया है। उम्मीदवार नीचे उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे।
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यूकेपीएससी प्रीलिम्स एडमिट 2026 लिंक
UKPSC Upper PCS 2026: हाइलाइट्स
उत्तराखंड प्रीलिम्स परीक्षा 29 नवंबर को दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। नीचे दिए टेबल में जरूरी डिटेल्स देखें:
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विवरण
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जानकारी
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आयोग का नाम
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)
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परीक्षा का नाम
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उत्तराखंड अपर पीसीएस परीक्षा 2026
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लेख का नाम
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UKPSC Upper PCS Admit Card 2026
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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13 नवंबर 2026
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परीक्षा तिथि
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29 नवंबर 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड का माध्यम
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ऑनलाइन
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आधिकारिक वेबसाइट
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psc.uk.gov.in
UKPSC Upper PCS 2026 Admit Card ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
उत्तराखंड प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2026 उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप से डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, UKPSC Upper PCS 2026 Admit Card लिंक पर जाएं।
स्टेप 3 स्क्रीन पर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 4 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5 सभी डिटेल्स चेक करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
UKPSC Upper PCS 2026 Admit Card: एडमिट कार्ड में शामिल डिटेल्स
उम्मीदवारों को उत्तराखंड पीसीएस एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने से पहले निम्नलिखित डिटेल्स ध्यान से चेक करने की सलाह दी जाती है:
- उम्मीदवार का नाम
- रोल नंबर
- रजिस्ट्रेशन नंबर
- परीक्षा की तिथि
- परीक्षा का समय
- परीक्षा केंद्र का नाम और पता सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए होंगे।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.