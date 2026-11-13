Bank Holiday Today: क्या आज छठ के पहले दिन बंद रहेंगे बैंक? देखें List

Are Banks Closed Today for Chhath: देश भर में लोक आस्था और सूर्य उपासना के चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा बड़े ही धूम-धाम से मनाई जा रही है। दीपावली के बाद मनाए जाने वाले इस पावन त्योहार की शुरुआत 'नहाय-खाय' के साथ आज से हो गई है। ऐसे में आम जनता, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों का एक ही सवाल लगातार आ रहा है कि क्या छठ पूजा के इन दिनों में बैंक बंद रहेंगे या आज के दिन बैंक खुले रहेंगे?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर और अलग-अलग राज्यों के प्रशासनिक छुट्टियों के अनुसार, त्योहारों के इस सीजन में क्षेत्रीय छुट्टियों की अलग-अलग लिस्ट होती है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा के दौरान बैंकों की स्थिति क्या है, आरबीआई की लिस्ट में कौन-कौन सी डेट्स शामिल हैं। साथ ही, लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा।

RBI Bank Holiday List: छठ पूजा और नवंबर 2026 की प्रमुख बैंक छुट्टियां

आरबीआई के ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार नवंबर महीने में अलग-अलग त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टी के कारण बैंक किन-किन दिनों के लिए बंद रहेंगे, ये सभी जानकारी के बारे में जानने के लिए सभी लोग नीचे दी गई इस टेबल को देखें।