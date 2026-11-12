Noida School Closed / Hybrid Classes Update: बढ़ते प्रदूषण की हवा के चलते GRAP-3 लागू, गौतमबुद्ध नगर में 12 नवंबर से हाइब्रिड मोड में चलेंगी क्लासेस

Noida, Greater Noida Schools Hybrid Mode: दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर खराब और दम घुटने वाली कैटेगरी में आ गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा पूरे क्षेत्र में GRAP-3 यानी Graded Response Action Plan Stage-III की पाबंदियां लागू किए जाने के बाद अब छोटे स्कूली बच्चों की सेहत की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है।

गौतमबुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा जारी ऑफिशियल निर्देश के अनुसार, 12 नवंबर 2026 (गुरुवार) से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी परिषद, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में 5वीं तक के छात्रों के लिए सभी क्लासेस हाइब्रिड मोड (Hybrid Mode) में जारी करने का आदेश दिया है।

इसका सीधा मतलब है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल पूरी तरह बंद नहीं किए गए हैं, परंतु, पेरेंट्स को यह ऑप्शन दिया गया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। वहीं, वे घर बैठे भी बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ा सकते हैं।