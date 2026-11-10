CLAT 2027 Mock Test Link Active: कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू ने एक्टिव किया क्लैट 2027 का मॉक टेस्ट लिंक, consortiumofnlus.ac.in से ऐसे करें डायरेक्ट अटेंप्ट

How to Attempt CLAT 2027 Mock Test: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2027) की तैयारी कर रहे देश भर के हजारों लॉ एस्पिरेंट्स के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहजनक अपडेट सामने आई है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) ने छात्रों के एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने और उन्हें वास्तविक एग्जाम पैटर्न से परिचित कराने के लिए ऑफिशियल ऑनलाइन मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिव कर दिया है।

जो छात्र इस साल यूजी (UG) या पीजी (PG) क्लैट एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर मॉक टेस्ट प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। आइए जानते हैं मॉक टेस्ट लिंक तक पहुंचने की प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न और छात्रों के लिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण लाभ के बारे में भी जानें।

CLAT 2027 Mock Test: मुख्य डिटेल्स

मॉक टेस्ट से जुड़े सभी डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।