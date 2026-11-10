CLAT 2027 Mock Test Link Active: कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू ने एक्टिव किया क्लैट 2027 का मॉक टेस्ट लिंक, consortiumofnlus.ac.in से ऐसे करें डायरेक्ट अटेंप्ट
CLAT 2027 Online Mock Test: कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू ने क्लैट 2027 के लिए आधिकारिक ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव कर दिया है, जिससे छात्र consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अपनी परीक्षा की तैयारी का अभ्यास कर सकते हैं।
How to Attempt CLAT 2027 Mock Test: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2027) की तैयारी कर रहे देश भर के हजारों लॉ एस्पिरेंट्स के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहजनक अपडेट सामने आई है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) ने छात्रों के एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने और उन्हें वास्तविक एग्जाम पैटर्न से परिचित कराने के लिए ऑफिशियल ऑनलाइन मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिव कर दिया है।
जो छात्र इस साल यूजी (UG) या पीजी (PG) क्लैट एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर मॉक टेस्ट प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। आइए जानते हैं मॉक टेस्ट लिंक तक पहुंचने की प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न और छात्रों के लिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण लाभ के बारे में भी जानें।
CLAT 2027 Mock Test: मुख्य डिटेल्स
मॉक टेस्ट से जुड़े सभी डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स
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आयोजक संस्था
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कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs)
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एग्जाम का नाम
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कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2027)
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गतिविधि
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ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव
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वेबसाइट
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मुख्य उद्देश्य
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एग्जाम पैटर्न से छात्रों को अवगत कराना और टाइम मैनेजमेंट सुधारना
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लाभार्थी
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रजिस्टर्ड यूजी और पीजी (UG & PG) लॉ एस्पिरेंट्स
CLAT 2027 Mock Test: Direct Link
Candidates can access the official CLAT 2027 mock test through the link below:
Click here to access CLAT 2027 Mock Test - यहां क्लिक करें
मॉक टेस्ट का पैटर्न और मार्किंग स्कीम (Test Pattern & Marking Scheme)
कंसोर्टियम द्वारा उपलब्ध कराया गया यह मॉक टेस्ट पूरी तरह से वास्तविक एग्जाम के प्रारूप पर आधारित है:
- क्वश्न का स्वरूप: एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज, करेंट अफेयर्स (सामान्य ज्ञान सहित), लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से जुड़े बहुविकल्पीय क्वश्न (MCQs) होते हैं।
- मार्क्स योजना: प्रत्येक सही आंसर के लिए +1 मार्क्स निर्धारित किया गया है।
- नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स की कटौती की जाती है।
- पुनः अभ्यास (Retake Facility): छात्र अपनी सुविधा और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इन मॉक टेस्ट्स को एक से अधिक बार अटेंप्ट कर सकते हैं।
मॉक टेस्ट लिंक को कैसे एक्सेस करें?
CLAT 2027 Mock Test लिंक पर क्लिक करने के बाद यहां नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें।
- कंसोर्टियम की ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए 'CLAT 2027 Candidate Login' ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपनी रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करके पोर्टल में एंट्री करें।
- डैशबोर्ड पर दिए गए 'Active Mock Test' लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद अपना टेस्ट शुरू करें।
- फिर, निर्धारित समय पर इसे पूरा करें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.