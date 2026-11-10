HPRCA PGT Online Form 2026: हिमाचल पीजीटी शिक्षक के 2,423 पदों पर आवेदन शुरू, डायरेक्ट लिंक से अप्लाई करें
HPRCA PGT Online Form 2026: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2423 टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। मास्टर डिग्री के साथ B.Ed. और HP TET क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए लिंक से आवेदन कर सकते हैं।
HPRCA PGT Online Form 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), हमीरपुर ने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश के टीचर पोस्ट के लिए आवेदन जारी किया है। नोटिफिकेशन 2 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 15 अलग-अलग सब्जेक्ट्स में 2,423 वैकेंसी शामिल हैं। सरकारी CBSE से जुड़े स्कूलों में टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो 5 दिसंबर 2026 को रात 11:59 बजे बंद हो जाएगी।
HPRCA PGT Online Application Form 2026
ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 10 नवंबर 2026 से शुरू हो गया है। लिंक 5 दिसंबर 2026 तक ओपन रहेगा। जिन उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 से 45 साल के बीच है और जिनके पास जरूरी मास्टर डिग्री, B.Ed. क्वालिफिकेशन और TET क्वालिफिकेशन है, वे इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
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HPRCA पीजीटी ऑनलाइन आवेदन 2026
Documents Required to Apply Online for HPRCA PGT 2026
उम्मीदवारों को HPRCA PGT एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए:
- हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो
- स्कैन किए गए हस्ताक्षर
- मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
- स्नातक और स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र
- बी.एड./प्रासंगिक शिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र
- कैटेगरी सर्टिफ़िकेट (अगर लागू हो)
- हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)
- वैलिड ID प्रूफ (आधार कार्ड, वोटर ID)
HPRCA PGT Teacher Recruitment 2026: हाइलाइट्स
उम्मीदवार पीजीटी टीचर वैकेंसी 2026 के लिए अलग - अलग सब्जेक्ट के टीचरों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
भर्ती प्राधिकरण - हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA)
पोस्ट - शिक्षक
विज्ञापन संख्या - 14/2026
कुल पद - 2423
वेबसाइट - hprca.hp.gov.in
HPRCA TGT Teacher Application Fees
उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए 800 रुपये की एप्लीकेशन फीस देनी होगी। एप्लीकेशन फीस कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग होती है।
HPRCA PGT Teacher Salary 2026
हिमाचल में पीजीटी टीचर को 5 साल के फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है। जिसमें मासिक सैलरी 30, 000 रुपये प्रति माह तक दी जाती है।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.