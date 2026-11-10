Delhi Yamuna River Cruise: छठ से पहले दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा, CM रेखा गुप्ता ने यमुना क्रूज का किया उद्घाटन और दिया यह बड़ा वादा
Namo Yamuna Cruise Safari Inauguration: दिल्ली में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 नवंबर 2026 से 'नमो यमुना क्रूज सफारी' की शुरुआत हो गई है, जिसके साथ सीएम रेखा गुप्ता ने छठ से पहले यमुना के कायाकल्प का बड़ा वादा किया है।
Yamuna River Cruise: राजधानी दिल्ली के निवासियों और देश से आने वाले लोगों के लिए 10 नवंबर 2026 का दिन एक ऐतिहासिक पल लेकर आया है। दिल्ली में पर्यटन को एक नई ऊंचाई देने और जल क्रीड़ा (Water Sports) व इको-टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यमुना नदी पर पहली बार 'नमो यमुना क्रूज सफारी' की ऑफिशियल शुरुआत कर दी गई है।
लोकप्रिय महापर्व छठ पूजा से ठीक पहले दिल्लीवासियों को मिले इस अनूठे तोहफे का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्रूज सेवा का शुभारंभ किया और साथ ही यह भरोसा दिलाया कि यमुना नदी को न केवल प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा, बल्कि इसके तटीय क्षेत्रों को विश्वस्तरीय रिवरफ्रंट और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा।
Namo Yamuna Cruise Safari: मुख्य डिटेल्स
नमो यमुना क्रूज सफारी से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियों और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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ऑफिशियल वेबसाइट
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क्रूज सेवा का नाम
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नमो यमुना क्रूज सफारी (Namo Yamuna Cruise Safari)
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शुभारंभ की डेट
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10 नवंबर 2026 (छठ पर्व से पूर्व)
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संचालन का रूट
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सोनिया विहार (Sonia Vihar) से जगतपुर (Jagatpur)
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सफर की दूरी और टाइम
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लगभग 5 किलोमीटर (40 मिनट की यात्रा)
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प्रति बोट यात्री क्षमता
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लगभग 30 यात्री प्रति राइड
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अनुमानित टिकट मूल्य
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500 प्रति व्यक्ति (40 मिनट का सफर)
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ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल
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दिल्ली पर्यटन की ऑफिशियल वेबसाइट
सोनिया विहार से जगतपुर का 5 KM का रोमांचक सफर
दिल्ली में अब तक लोग वाराणसी या गोवा जैसे शहरों में नदियों और समुद्र में क्रूज राइड का लुत्फ उठाते थे, लेकिन अब यह सुविधा दिल्ली की यमुना नदी में भी उपलब्ध है:
- 5 किलोमीटर की यात्रा: यह क्रूज सफारी सोनिया विहार घाट से शुरू होकर जगतपुर के बीच 5 किलोमीटर के हिस्से में चलाई जा रही है।
- 40 मिनट की राइड: पर्यटकों को 40 मिनट की इस यात्रा के दौरान यमुना के शांत और विकसित जलमार्ग का अनुभव कराया जाएगा।
- आधुनिक और सुरक्षित नौकाएं: बोट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट, आपातकालीन गश्त दल और कुशल नाविकों की तैनाती की गई है।
छठ पूजा से पहले बड़ा तोहफा और CM रेखा गुप्ता का नया वादा (CM Rekha Gupta's Promise)
छठ पूजा दिल्ली में मनाया जाने वाला एक बड़ा आस्था का त्योहार है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यमुना घाटों पर भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्घ्य देते हैं।
- पिकनिक स्पॉट के रूप में विकास: क्रूज के निरीक्षण और लॉन्च के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि यमुना के आसपास के क्षेत्रों को एक बेहतरीन फैमिली पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- यमुना पुनरुद्धार का संकल्प: सीएम रेखा गुप्ता ने वादा किया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) परियोजनाओं में तेजी लाकर यमुना जल को स्वच्छ बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में लोग यहां वाराणसी के गंगा घाटों की तरह दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकें।
- रोजगार के नए अवसर: इस पहल से स्थानीय नाविकों, गाइडों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े युवाओं के लिए नए रोजगार और आजीविका के साधन उत्पन्न होंगे।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.