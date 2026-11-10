Delhi Yamuna River Cruise: छठ से पहले दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा, CM रेखा गुप्ता ने यमुना क्रूज का किया उद्घाटन और दिया यह बड़ा वादा

Yamuna River Cruise: राजधानी दिल्ली के निवासियों और देश से आने वाले लोगों के लिए 10 नवंबर 2026 का दिन एक ऐतिहासिक पल लेकर आया है। दिल्ली में पर्यटन को एक नई ऊंचाई देने और जल क्रीड़ा (Water Sports) व इको-टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यमुना नदी पर पहली बार 'नमो यमुना क्रूज सफारी' की ऑफिशियल शुरुआत कर दी गई है।

लोकप्रिय महापर्व छठ पूजा से ठीक पहले दिल्लीवासियों को मिले इस अनूठे तोहफे का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्रूज सेवा का शुभारंभ किया और साथ ही यह भरोसा दिलाया कि यमुना नदी को न केवल प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा, बल्कि इसके तटीय क्षेत्रों को विश्वस्तरीय रिवरफ्रंट और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा।

Namo Yamuna Cruise Safari: मुख्य डिटेल्स

नमो यमुना क्रूज सफारी से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियों और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।