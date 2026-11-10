दिवाली के बाद आने वाला छठ का पर्व आस्था का महापर्व कहलाता है। यह पर्व सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर में भी इसका उतना ही महत्त्व है। यही वजह है कि दिवाली बीतते ही इस पर्व को लेकर तैयारियां जोर पकड़ लेती हैं। नहाय-खाय से शुरू होने वाला यह पर्व सूरज और छठी माता की पूजा का महापर्व है, जो कि कड़े व्रती नियमों के साथ पूरा होता है। इस कड़ी में यह जानना जारूरी है कि करोड़ों भक्तों की आस्था का यह पर्व कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। कब है छठ का महापर्व हिंदू पंचांग के मुताबिक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 14 नवंबर की रात 11 बजकर 23 मिनट से शुरू हो रही है, जो कि 16 नवंबर की रात करीब 2 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के मुताबिक, पर्व का मुख्य दिन 15 नवंबर, 2026 यानि रविवार को रहेगा। यह वह दिन है, जब व्रती सूर्यास्त के समय सूरज को अर्घ्य देंगे। वहीं, छठ का समापन 16 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद होगा।

कब है नहाय-खाय छठ महापर्व में नहाय-खाय की शुरुआत 13 नवंबर,2026 से होगी। इस दिन व्रती सुबह नहाने के बाद घर की रसोई को साफ करते हैं और खाना बनाने में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। परंपरा के मुताबिक, इस दिन कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाए जाते हैं। इसके साथ कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत शुरू हो जाता है। कब है खरना छठ पूजा का दूसरा दिन 14 नवंबर को होगा। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद खाते हैं। खरना में गुड़ की खीर, रोटी और फल होते हैं। इसके बाद फिर अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। इस दौरान पानी और खाना नहीं खाया जाता है। कब है संध्या अर्घ्य छठ महापर्व में 15 नवंबर को पूजा का सबसे प्रमुख दिन है। इस दिन व्रती परिवार के साथ नदी या तालाब में बांस के सूप में ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद के साथ सूर्यास्त के समय सूरज को अर्घ्य देते हैं।