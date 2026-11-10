AFMS SSC Medical Officer Vacancy 2026: मेडिकल ऑफिसर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन अप्लाई करें
AFMS SSC Medical Officer Vacancy 2026: आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस ने मेडिकल ऑफिसर के 120 पोस्ट पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
AFMS SSC Medical Officer Vacancy 2026: आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस ने सर्विस कमीशन ने 120 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 9 नवंबर से शुरू गए हैं। अंतिम तिथि 18 नवंबर तय की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर पूरा किया जाएगा।
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं।
AFMS SSC Medical Officer Vacancy 2026: आवेदन लिंक
AFMS मेडिकल ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 नवंबर 2026 से शुरू हो गए हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2026 है। जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आयु सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरी जरूरी डिटेल्स देख लेनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
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AFMS मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2026
AFMS SSC Medical Officer Vacancy 2026: हाइलाइट्स
मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन कुल 120 पोस्ट के लिए जारी किया गया है। अन्य जरूरी डिटेल्स के लिए उम्मीदवार नीचे दिए टेबल को देख सकते हैं:
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भर्ती संगठन
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आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल ऑफिसर (AFMS)
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मिनिस्ट्री
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मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
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पोस्ट
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मेडिकल ऑफिसर
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31 अक्टूबर, 2026
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आवेदन की डेट
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9 से 18 नवंबर, 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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join.afms.gov.in
AFMS SSC Selection Process 2026: सिलेक्शन प्रोसेस
आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल ऑफिसर (AFMS) के लिए सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शॉर्टिलिस्टिंग। इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।
How to Apply for AFMS SSC Medical Officer Vacancy 2026
मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी 2026 के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट join.afms.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, AFMS SSC मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2026 आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें।
स्टेप 4 लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
स्टेप 5 मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
स्टेप 6 एप्लीकेशन फीस भरें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.