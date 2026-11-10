NICL AO Admit Card 2026 OUT: जारी हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link
NICL AO Admit Card 2026 OUT: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 321 पदों के लिए आवेदन किया है, वे nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
NICL AO Prelims Admit Card 2026 OUT: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) भर्ती परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने NICL AO भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना प्रीलिम्स एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 10 नवंबर 2026 को जारी किया गया है। NICL AO प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि की मदद से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
NICL AO Admit Card 2026 Download Link
NICL AO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2026 का लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 321 पदों को भरा जाएगा।
यहां क्लिक करें- NICL AO Prelims Admit Card 2026 Link -Active
NICL AO Pre Admit Card 2026 हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी गई जानकारी में NICL AO एडमिट कार्ड 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।
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संस्था का नाम: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL)
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पद का नाम: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO)
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कुल पद: 321
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परीक्षा का चरण: प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 10 नवंबर 2026
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प्रीलिम्स परीक्षा तिथि: 17 नवंबर 2026
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मेंस परीक्षा तिथि: 22 दिसंबर 2026
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आधिकारिक वेबसाइट: nationalinsurance.nic.co.in
NICL Administrative Officer Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले NICL की आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाएं।
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होम पेज पर Recruitment सेक्शन में जाएं।
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NICL AO Admit Card 2026 Download के लिंक पर क्लिक करें।
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अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें।
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इसके बाद पासवर्ड या जन्म तिथि भरें।
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कैप्चा कोड दर्ज करके Login पर क्लिक करें।
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आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।
NICL AO Hall Ticket 2026 में दी गई जानकारी
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें दी गई निम्नलिखित जानकारी जरूर चेक करें।
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उम्मीदवार का नाम
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रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर
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परीक्षा की तारीख
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परीक्षा का समय और शिफ्ट
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परीक्षा केंद्र का नाम और पता
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रिपोर्टिंग टाइम
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परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश
परीक्षा के दिन जरूरी दस्तावेज
NICL AO प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैध ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ साथ लेकर जाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.