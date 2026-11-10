MP Police Constable Admit Card 2026: एमपी पुलिस कांस्टेबल GD एडमिट कार्ड जल्द, देखें ये लेटेस्ट अपडेट
MP Police Constable GD Admit Card 2026: एमपी पुलिस कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
MP Police Constable GD Admit Card 2026: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 19 नवंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से लगभग 3 से 4 दिन पहले अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
MP Police Constable Admit Card 2026 कब आएगा?
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर 2026 से किया जाएगा। उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले यानी 16 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसमें दी गई सभी जरूरी जानकारी चेक कर लें।
एमपी पुलिस कांस्टेबल GD एडमिट कार्ड 2026- हाइलाइट्स
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) कुल 7,500 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा। परीक्षा से जुड़ी सभी मुख्य जानकारियां नीचे दी में तालिका देखें।
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चयन मंडल का नाम
|
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB)
|
पद का नाम
|
पुलिस कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी - GD)
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पदों की संख्या
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7 500 पद
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परीक्षा तिथि
|
19 नवंबर 2026
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एडमिट कार्ड जारी होने का समय
|
नवंबर 2026 (परीक्षा से 4 दिन पहले)
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आवश्यक लॉगिन विवरण
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1. एप्लीकेशन नंबर
2. जन्म तिथि
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आधिकारिक वेबसाइट
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esb.mp.gov.in
MP Police Constable Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन में “Admit Card - Police Constable (G.D.) Recruitment Test - 2026” के लिंक पर क्लिक करें।
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अब अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
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स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
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आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड पर क्या विवरण दिए होंगे?
एडमिट कार्ड पर निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होते हैं।
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उम्मीदवार का नाम
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रोल नंबर / आवेदन संख्या
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परीक्षा तिथि और समय
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परीक्षा केंद्र का नाम और पता
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परीक्षा की पाली / रिपोर्टिंग टाइम
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उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर
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कैटेगरी और लिंग
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परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.