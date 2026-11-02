SSC CPO Tier 2 Exam Date 2026: एसएससी सीपीओ टियर 2 परीक्षा तिथि जारी, 28 नवंबर को होगी परीक्षा

SSC CPO Tier 2 Exam Date 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर दिनांक 02 नवंबर 2026 को एसएससी सीपीओ टियर 2 परीक्षा की तिथि का नोटिस 2026 जारी कर दिया है। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, टियर 2 का एग्जाम 28 नवंबर 2026 को होगा। एसएससी ने इससे पहले 29 अक्टूबर 2026 को सीपीओ का फिजिकल टेस्ट (पीईटी/पीएसटी) का रिजल्ट जारी किया था, जिसके एग्जाम 21 जुलाई से 30 जुलाई 2026 के बीच हुए थे। एसएससी सीपीओ की सीबीटी परीक्षा 09 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी।

SSC CPO Tier 2 Exam Date 2026 - हाइलाइट्स

एसएससी सीपीओ टियर 2 की परीक्षा में कुल 10,676 उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं। एसएससी इस एग्जाम के माध्यम से दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एग्जीक्यूटिव) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में सब-इंस्पेक्टर (जीडी) के कुल 5,308 रिक्त पदों को भरना चाहता है। बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।