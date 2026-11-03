[Official] UPSSSC PET Answer Key 2026 OUT: यूपी पीईटी उत्तर कुंजी upsssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें शिफ्ट 1, 2 रिस्पॉन्स शीट PDF

UPSSSC PET Answer Key 2026, Sarkari Result: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2026 की आधिकारिक उत्तर कुंजी 2 नवंबर 2026 को घोषित कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे आधिकारिक पोर्टल upsssc.gov.in पर जाकर शिफ्ट-वार आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को 11 नवंबर 2026 तक प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। उठाई गई आपत्तियों के समाधान के बाद, आयोग अंतिम उत्तर कुंजी और परीक्षा परिणाम जारी करेगा। UPSSSC Answer Key 2026 Notice PDF Official UP PET Answer Key 2026 PDF Download Link उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 2 नवंबर 2026 को शिफ्ट वाइज UP PET की प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर या नीचे दिए लिंक से सभी शिफ्टों की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

आंसर की जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने उम्मीदवारों को गलत उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया है। अभ्यर्थी 11 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए सही उत्तर का वैध प्रमाण (Valid Proof) देना और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। ऑब्जेक्शन दर्ज करने के आसान स्टेप्स यहां देखें। UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर दिए गए ‘Objections For UPSSSC PET Answer Key 2026’ के लिंक पर क्लिक करें। अपने लॉगिन विवरण दर्ज करें, जिस प्रश्न पर आपत्ति है उसका चयन करें और “Proceed” पर क्लिक करें। आवश्यक प्रमाण अपलोड करें, लागू शुल्क का भुगतान करें और अंतिम तिथि से पहले अपना फॉर्म सबमिट करें। UP PET स्कोर की गणना (How to Calculate Scores) कैसे करें? परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की से अपने उत्तरों का मिलान करके अपने संभावित अंकों (Tentative Marks) की गणना कर सकते हैं। यहां देखें यूपी पीईटी एग्जाम मार्किंग स्कीम स्कीम-