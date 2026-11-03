[Official] UPSSSC PET Answer Key 2026 OUT: यूपी पीईटी उत्तर कुंजी upsssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें शिफ्ट 1, 2 रिस्पॉन्स शीट PDF
UPSSSC PET Answer Key 2026 OUT: UPSSSC ने 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित UP PET परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी 2 नवंबर 2026 को जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से दोनों शिफ्टों (शिफ्ट 1 व 2) की उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति हो, तो वे 11 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
UPSSSC PET Answer Key 2026, Sarkari Result: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2026 की आधिकारिक उत्तर कुंजी 2 नवंबर 2026 को घोषित कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे आधिकारिक पोर्टल upsssc.gov.in पर जाकर शिफ्ट-वार आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को 11 नवंबर 2026 तक प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। उठाई गई आपत्तियों के समाधान के बाद, आयोग अंतिम उत्तर कुंजी और परीक्षा परिणाम जारी करेगा।
UPSSSC Answer Key 2026 Notice PDF
Official UP PET Answer Key 2026 PDF Download Link
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 2 नवंबर 2026 को शिफ्ट वाइज UP PET की प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर या नीचे दिए लिंक से सभी शिफ्टों की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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दिनांक 01-11-2026 की द्वितीय पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें।
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दिनांक 01-11-2026 की प्रथम पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें।
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दिनांक 30-10-2026 की द्वितीय पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें।
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दिनांक 30-10-2026 की प्रथम पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें।
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दिनांक 25-10-2026 की द्वितीय पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें।
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दिनांक 25-10-2026 की प्रथम पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें।
UPSSSC PET 2026 Answer Key - हाइलाइट्स
यूपी पीईटी 2026 में भाग लेने वाले उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी सभी मुख्य जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (UPSSSC PET 2026)
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आयोग का नाम
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
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परीक्षा तिथियां
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25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026
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परीक्षा मोड/पाली
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ऑफलाइन (शिफ्ट 1 एवं शिफ्ट 2)
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प्रोविजनल उत्तर कुंजी
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2 नवंबर 2026 (OUT)
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आपत्ति दर्ज करने की तिथि
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11 नवंबर 2026
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आपत्ति दर्ज करने का माध्यम
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ऑनलाइन
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आधिकारिक वेबसाइट
UP PET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
UP PET 2026 की आधिकारिक आंसर की (Official Answer Key) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी गई है। आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद आप इसे नीचे दिए इन आसान स्टेप्स के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:
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सबसे पहले UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
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वेबसाइट के होमपेज पर 'Notice Board' या 'Latest News & Notifications' सेक्शन में जाएं।
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वहां आपको "UPSSSC PET 2026 Answer Key" से संबंधित लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
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इसके बाद आपकी शिफ्ट की आंसर की स्क्रीन पर खुल जाएगी। आप इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं।
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UP PET Question Paper 2026 PDF
UP PET Answer Key 2026: ऐसे दर्ज करें Objection
आंसर की जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने उम्मीदवारों को गलत उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया है। अभ्यर्थी 11 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए सही उत्तर का वैध प्रमाण (Valid Proof) देना और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। ऑब्जेक्शन दर्ज करने के आसान स्टेप्स यहां देखें।
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UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर दिए गए ‘Objections For UPSSSC PET Answer Key 2026’ के लिंक पर क्लिक करें।
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अपने लॉगिन विवरण दर्ज करें, जिस प्रश्न पर आपत्ति है उसका चयन करें और “Proceed” पर क्लिक करें।
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आवश्यक प्रमाण अपलोड करें, लागू शुल्क का भुगतान करें और अंतिम तिथि से पहले अपना फॉर्म सबमिट करें।
UP PET स्कोर की गणना (How to Calculate Scores) कैसे करें?
परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की से अपने उत्तरों का मिलान करके अपने संभावित अंकों (Tentative Marks) की गणना कर सकते हैं। यहां देखें यूपी पीईटी एग्जाम मार्किंग स्कीम स्कीम-
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सही उत्तर: +1 अंक
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गलत उत्तर: -0.25 अंक (Negative Marking)
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बिना हल किए गए प्रश्न: 0 अंक
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कुल प्रश्न और अधिकतम अंक: 100
स्कोर निकालने का फॉर्मूला:
EstimatedScore=(CorrectAnswers1)-(IncorrectAnswers0.25)
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.