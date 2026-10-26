UPSSSC PET Question Paper 2026 (25 Oct): शिफ्ट 1 और 2 यूपी पीईटी क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड करें
25 अक्टूबर को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 में शामिल हुए उम्मीदवार अपना प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। UP PET Question Paper 2026 PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में दिया गया है। उम्मीदवार लिंक पर क्लिक करके प्रश्न पत्र पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC PET Question Paper 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा UP PET 2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित की जा रही है। परीक्षा हर दिन दो पालियों में होगी। 25 अक्टूबर को पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई। दोनों पालियों की परीक्षा समाप्त हो चुकी है।
[Official] UPSSSC PET Answer Key 2026
इस लेख में UP PET Question Paper 2026 PDF डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार प्रश्न पत्र की मदद से परीक्षा में पूछे गए सवालों के प्रकार और पेपर के कठिनाई स्तर को समझ सकते हैं। इससे उन्हें आगे की तैयारी करने और अपने प्रदर्शन का आकलन करने में भी मदद मिलेगी।
UPSSSC PET Question Paper 2026 [1 नवंबर]: शिफ्ट 1 और 2 का प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड करें
UPSSSC PET Question Paper 2026 [30 OCT]: डाउनलोड करें शिफ्ट 1, 2 पेपर PDF
UP PET Question Paper 2026 PDF Download Link
यूपी PET 2026 का प्रश्न पत्र देखकर उम्मीदवार जान सकते हैं कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। प्रश्न पत्र में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जिनके लिए 100 अंक निर्धारित थे। परीक्षा पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया गया था। परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया के अनुसार, 25 अक्टूबर की परीक्षा का स्तर आसान से मध्यम (Easy to Moderate) रहा। आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवार भी इस प्रश्न पत्र से परीक्षा पैटर्न को समझ सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके UP PET प्रश्न पत्र की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
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UPSSSC PET Question Paper 2026 (25 Oct 2026 Shift 1)
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UPSSSC PET Question Paper 2026 (25 Oct 2026 Shift 2)
UPSSSC PET Admit Card 2026: 1 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए यूपी पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें
यूपी पेट क्वेश्चन पेपर 2026 - हाइलाइट्स
UPSSSC PET 2026 परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा विज्ञापन संख्या 16-Exam/2026 के तहत किया जा रहा है। यह परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को ऑफलाइन (OMR-आधारित) माध्यम से प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2026
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आयोग का नाम
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
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विज्ञापन संख्या
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16-Exam/2026
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परीक्षा की तिथि
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25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026
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परीक्षा का माध्यम
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ऑफलाइन (OMR-आधारित)
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प्रश्नों का प्रकार
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वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न (Objective Type Multiple Choice)
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कुल प्रश्न
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100
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कुल अंक
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100
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समय अवधि
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2 घंटे
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नकारात्मक अंकन (Negative Marking)
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प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा
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परीक्षा की पाली
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प्रतिदिन दो पालियां
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आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
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upsssc.gov.in
UPSSSC PET Exam Analysis 2026: Check Subject-Wise Paper Review, Difficulty Level & Good Attempts Here
Official UPSSSC PET Question Paper 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?
एक बार जारी होने के बाद अभ्यर्थी जिसने यूपी पीईटी परीक्षा 2026 दी है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी शिफ्ट के प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। UPSSSC PET 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करने के चरण नीचे दिए गए हैं:
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सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट www.upsssc.gov.in को खोलें।
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होमपेज पर दिए गए 'Candidate Corner' या 'Notice Board' सेक्शन में जाएं।
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वहां आपको "UPSSSC PET 2026 Question Paper" से संबंधित लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
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अपनी परीक्षा की तिथि और पाली (Shift 1 / Shift 2) के अनुसार प्रश्न पत्र सेट (Set-wise PDF) का चयन करें।
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आपके सामने प्रश्न पत्र की पीडीएफ खुल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.