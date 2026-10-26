UPSSSC PET Question Paper 2026 (25 Oct): शिफ्ट 1 और 2 यूपी पीईटी क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड करें

यूपी पेट क्वेश्चन पेपर 2026 - हाइलाइट्स UPSSSC PET 2026 परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा विज्ञापन संख्या 16-Exam/2026 के तहत किया जा रहा है। यह परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को ऑफलाइन (OMR-आधारित) माध्यम से प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं। परीक्षा का नाम उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2026 आयोग का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) विज्ञापन संख्या 16-Exam/2026 परीक्षा की तिथि 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन (OMR-आधारित) प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न (Objective Type Multiple Choice) कुल प्रश्न 100 कुल अंक 100 समय अवधि 2 घंटे नकारात्मक अंकन (Negative Marking) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा परीक्षा की पाली प्रतिदिन दो पालियां आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) upsssc.gov.in